Vanavond en zondag forse hinder op viaduct Gentbrugge

Erik De Troyer

19 juni 2020

14u20 0 Gent Vanavond start de aanleg van de ‘ribbelstroken’ op de E17 en dat zal een nacht lang voor forse hinder zorgen. Alle verkeer richting Kortrijk moet over één rijstrook. Zondag moet ook alle verkeer richting Antwerpen over één rijstrook.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigde deze week al aan dat er ribbelstroken op de E17 komen. Die moeten er voor zorgen dat truckers tijdig merken dat er een werf aankomt. De voorbije weken gebeurden er om de haverklap zware ongevallen in de aanloop naar de werf op het viaduct in Gentbrugge. Daarbij vielenzeker drie doden en meerdere gewonden.

De werken gebeuren in de nacht van vrijdag 19 juni op zaterdag 20 juni. De aannemer start om 21u op drie plaatsen op de E17 richting Kortrijk. Dit gaat over een mobiele werf en het verkeer op de E17 richting Kortrijk krijgt één rijstrook. Deze werken zijn klaar op zaterdagochtend.

Op zondagavond volgen herstellingswerken aan de pechstrook van het viaduct richting Antwerpen. Daar is door het vele zware verkeer schade ontstaan. Deze werken starten op zondagavond 21 juni om 18u. Ook hier rijdt het verkeer op het viaduct richting Antwerpen over één rijstrook in plaats van twee. Het agentschap raadt aan om via E40 tot Merelbeke te rijden en de R4 te nemen tot het complex Destelbergen.

Op vrijdag 26 juni begint nog aan andere fase die voor hinder zal zorgen op de Brusselsesteenweg (N9). Die gaat dan volledig dicht in beide richtingen van vrijdag 26 juni om 20u tot en met maandag 29 juni om 6u00. Het verkeer richting Melle zal omgeleid worden via de E17 en de op- en afrit UZ-Gent. Het verkeer richting Gent rijdt via Braemstraat en de Braemkasteelstraat. Voetgangers en fietsers volgen de omleiding via de H. Pirennelaan.