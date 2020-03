Vanavond actie voor vluchtelingen onder de Stadshal Sabine Van Damme

06 maart 2020

09u06 0 Gent 11 organisaties organiseren straks onder de Stadshal een soort ‘denktank’ rond vluchtelingen. Het gaat onder meer over Een Hart voor Vluchtelingen, Victoria Deluxe en Vrede vzw. Aanleiding is de nieuwe humanitaire crisis aan de grenzen van de EU.

De uitleg luidt: “De recente beslissing van de Turkse regering om haar buitengrens open te stellen en de weigering van Griekenland en de rest van de EU de vluchtelingen toe te laten, leiden tot een nieuwe humanitaire crisis aan de grenzen van de EU, op het land en op zee. Verschillende vluchtelingen verloren al het leven door geweld vanwege de grensbewakers, of door verdrinking. Ondertussen lopen de spanningen ook op op het eiland Lesbos, waar NGO’s zich terugtrekken omdat hun veiligheid in gevaar is. We zijn verontwaardigd over deze onmenselijke situatie en de houding van de EU! Het is tijd om als burgers onze stem te verheffen en op te komen voor een menswaardig migratiebeleid. We gaan het hierbij niet laten: we komen samen om dit beleid aan te klagen en na te denken over wat we samen kunnen doen. Dit is een eerste stap.” Wie wil meedoen, is welkom van 19 tot 21 uur onder de Stadshal.