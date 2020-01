Vanaf zaterdag is het menens met de LEZ: 95% van de landgenoten is in regel, maar toeristen lopen massaal tegen de lamp Erik De Troyer

31 januari 2020

12u10 44 Gent Tijdens de gedoogperiode van de lage-emissiezone (LEZ) werden dagelijks 584 automobilisten betrapt. Meer dan 95% van de Belgische chauffeurs blijkt in orde te zijn. Bij buitenlanders is dat een ander paar mouwen. Zij moeten hun wagen registreren, zelfs voor een daguitstap. Veel toeristen lopen in die val: zowat 10.000 inbreuken waren er de afgelopen maand. Ze mogen voortaan een boete van 150 euro verwachten.

Vanaf zaterdag 1 februari is de gedoogperiode voorbij. Wie dan met een oude diesel langs één van de zes camera’s rijdt aan de rand van de stad, krijgt een boete. De voorbije maand hebben de camera’s al volop gedraaid maar er werden enkel waarschuwingen uitgestuurd. Tot 24 januari werden zo 6.125 brieven gestuurd naar houders van Belgische nummerplaten.

“We merken dat 95% van de Belgische voertuigen voldoet aan de normen. Dat is een mooi resultaat”, zegt schepen Tine Heyse (Groen). “We zijn jaren op voorhand begonnen met de communicatie naar de Gentenaars met als boodschap dat iedereen zich moet voorbereiden. Onze communicatiecampagne heeft effect gehad.”

Wie hier overnacht krijgt een waarschuwing voor de LEZ via het hotel. Maar bij dagjestoeristen ligt dat anders. We zullen extra stickers aanbrengen op de parkeerautomaten om duidelijk te maken dat ze een dag hebben om zich in regel te stellen Schepen Tine Heyse

In Gent blijkt die campagne gewerkt te hebben. Bij toeristen is dat een heel ander verhaal. 56% van alle inbreuken is afkomstig van iemand met een buitenlandse nummerplaat. Dat zijn er zowat 10.000 de voorbije maand. Dat cijfer ligt zo hoog, omdat buitenlanders hun nummerplaat altijd moeten laten registreren, ook indien hun wagen splinternieuw is en perfect voldoet aan de normen. De stad heeft grote inspanningen gedaan om hen te bereiken, maar dat is bijna onbegonnen werk.

“Vooral dagjestoeristen zijn moeilijk te bereiken”, zegt Heyse. “Wie overnacht krijgt steevast een waarschuwing voor de LEZ via het hotel. Maar bij dagjestoeristen ligt dat anders. We zullen extra stickers aanbrengen op de parkeerautomaten om duidelijk te maken dat ze een dag hebben om zich in regel te stellen.”

Nederland op kop

Van de buitenlandse overtreders zijn er 46% afkomstig uit Nederland, 23% uit Frankrijk en 11% uit Duitsland. De stad voelt wel dat er een behoorlijke golf van verontwaardiging kan ontstaan eenmaal die buitenlanders een boete van 150 euro in de bus krijgen. “Als er te veel buitenlandse overtreders blijven zullen we kijken of we een lagere administratieve kost kunnen aanrekenen in plaats van een boete op te leggen. Dat geldt dan voor buitenlanders die zich te laat hebben geregistreerd maar wel een reglementaire wagen hebben”, zegt Heyse. Hoeveel die kost dan zou bedragen is nog niet bekend.

De stad kan wel degelijk boetes voor buitenlandse nummerplaten innen. Met Frankrijk en Nederland zijn er bijvoorbeeld internationale overeenkomsten om nummerplaten uit te wisselen. In andere landen zal dat gebeuren via gerechtsdeurwaarders. “Al zijn er ook landen waar het moeilijk zal worden om boetes te innen”, geeft Heyse toe.