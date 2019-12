Vanaf zaterdag circus aan de Watersportbaan, tot het einde van de kerstvakantie Sabine Van Damme

12 december 2019

13u44 3 Gent Vorig jaar was er geen, maar dit jaar krijgen we wel terug een wintercircus in Gent. Voor wie de drukte van de Winterfeesten wil ontvluchten, staat aan de Watersportbaan Circus Pipo, met animatie voor jong en oud.

Circus Pipo slaat z’n tenten op aan de Watersportbaan, op de parking aan de Yachtdreef. Ze zitten buiten het stadscentrum, en dat heeft voor- en nadelen. Qua zichtbaarheid is het niet ideaal, qua parkeergelegenheid dan weer wel. “We brengen een nieuwe show voor de hele familie”, klinkt het enthousiast. “We hebben grond- en luchtacrobaten, clowns, jongleurs en ook dieren. Er doen kamelen, geiten en honden mee in onze show. En niemand hoeft zich zorgen te maken, onze dieren worden echt wel prima verzorgd. Ze komen niks te kort.”

Gratis kaarten

De première in de verwarmde tent is nu zaterdag al, en het circus blijft ook de hele kerstvakantie lang in Gent staan. De show duurt bijna 2 uur, met uiteraard een pauze. Via allerlei kanalen zijn er vrijkaarten voor kinderen verdeeld, en ook in Shoppingcenter Gent Zuid en in Carrefour Oostakker zijn nog gratis kaarten te krijgen.

Voorstellingen zijn er elke dag om 15 uur (behalve op 24 december en 1 januari). Elke zondag is er ook een voorstelling om 11 uur, waarbij de volwassenen binnen mogen aan kindertarief.

Alle info op de website of de Facebookpagina van Circus Pipo