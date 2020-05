Vanaf woensdagmiddag ook online-tickets voor Gentse musea Erik De Troyer

19 mei 2020

19u59 0 Gent Vanaf woensdagvoormiddag (20 mei) kan iedereen een online ticket kopen voor de Gentse musea. De stad stak in allerijl een ticketsysteem in elkaar om aan de coronarichtlijnen te kunnen voldoen.

Sinds 18 mei zijn de deuren van de Gentse musea terug open. De vaste collecties zijn opnieuw te bezichtigen en ook de tijdelijke tentoonstellingen openden weer de deuren. Tot nu toe kon echter enkel telefonisch gereserveerd worden. Vanaf woensdagmiddag staat ook het online systeem dus op punt. Bezoekers kiezen online een gewenste dag en tijdstip, en kunnen ook meteen betalen. Op die manier kunnen de musea het aantal aanwezigen optimaal monitoren en krijgen bezoekers gegarandeerd een veilige en aangename ervaring.

“Vanaf woensdag kunnen voor alle Gentse musea online tickets aangekocht worden en dat blijft uiteraard ook zo in de toekomst. Ook alle reductietarieven worden online aangeboden”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD).

De musea werken voortaan met timeslots. Aan de bezoekers wordt gevraagd om zich binnen het gereserveerde tijdsblok aan te melden aan de balie van het museum, met het ticket dat ze via e-mail ontvingen. Eenmaal in het museum kan iedereen, via de voorziene routes, op zijn eigen tempo zijn bezoek afleggen.

Elk museum verkoopt tickets via zijn eigen site. Hieronder een overzicht.

STAM – www.stamgent.be

S.M.A.K. – www.smak.be

Industriemuseum – www.industriemuseum.be

Huis van Alijn – www.huisvanalijn.be

MSK – www.mskgent.be

Designmuseum – www.designmuseumgent.be