Vanaf vandaag: Bijloke Zomerbar met 12 gratis concerten Sabine Van Damme

15 augustus 2019

23u38 0 Gent Vanaf vandaag is er een zomerbar op de terreinen van De Bijloke. 12 dagen lang zijn er ook gratis topconcerten in het openluchtcafé. En voor regen hoeft niemand te vrezen, er is een tent.

Muziekcentrum De Bijloke en STAMcafé bundelen de krachten voor een zomerbar. De formule blijft is: een gezellig openluchtcafé met 12 gratis topconcerten. Alle genres passeren de revue, ook diegene die je misschien niet meteen associeert met een frisse corona of zomerse aperol spritz. De Bijloke Zomerbar is open van 15 augustus tot en met 1 september in de tuinen van De Bijlokesite, op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 17u, met een concert om 20u, en op zondag vanaf 14 uur, met een concert om 16 uur. Uiteraard is er ook een bar en catering.