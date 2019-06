Vanaf vandaag 30.000 ongebruikte boeken en cd’s van Krook te koop Erik De Troyer

21 juni 2019

10u06 0

In de Vooruit kan men vandaag 30.000 boeken en cd’s kopen die stadsbibliotheek de Krook niet meer nodig heeft. Elk jaar gaat de bib na welke items niet of nauwelijks werden uitgeleend of welke niet meer voldoen om uit te lenen. Die worden verzameld en ten voordele van 11.11.11. verkocht. De verkoop start vandaag om 10u en loopt nog tot en met zondag. Voor het eerst zal er een zaal zijn met niets dan kinder- en jeugdboeken. Vrijdag en zaterdag kost alles twee euro. Vanaf zondag wordt de prijs verlaagd naar 1 euro.