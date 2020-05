Vanaf maandag zijn kip-, vis- en andere kramen weer toegelaten in Gent. Markten blijven nog verboden. Sabine Van Damme

09 mei 2020

13u34 9 Gent Nu de nieuwe federale regels zijn uitgeplozen, heeft de stad Gent beslist dat voedselkramen vanaf maandag weer zijn toegelaten. “Daartoe wordt dit weekend een burgemeestersbesluit opgemaakt”, zegt schepen Sofie Bracke. “Het gaat om 33 kramen in Gent. Markten blijven evenwel verboden.”

De marktkramers voelen zich al langer een vergeten groep in deze coronaperiode. Nu is er eindelijk een sprankeltje hoop, al is het nog lang niet voor iedereen. “Markten blijven verboden, dat stellen de regels heel duidelijk”, zegt Sofie Bracke. “Maar over ‘ambulante handel’ mogen de steden vrij beslissen. Dus hebben we als stad besloten om ambulante handel vanaf maandag weer toe te laten. We zullen de 33 handelaars daarvan verwittigen.”

“Het gaat, voor alle duidelijkheid, over losse kramen langs de baan”, licht Bracke toe. “Dat zijn bijvoorbeeld een viskraam, een kip aan ’t spit, een poffertjeskraam, zo’n dingen. Uiteraard zullen zij zich aan duidelijke regels moeten houden. Ter plaatse consumeren mag niet. Er mogen dus geen tafeltjes gezet worden. Ook alcoholische dranken mogen daar niet geopend worden, dat zou niet eerlijk zijn tegenover de cafés. Een glas cava aan een kraam? Mag dus niet. Ook aan het kraam moet trouwens de anderhalve meter tussen de mensen die aanschuiven worden gerespecteerd.”

Geen neuzen

Bracke begrijpt dat de gewone marktkramers met deze kleine toegift op hun honger blijven zitten. “Gewone markten mogen niet. Ook het viskraam dat op vrijdag op de vrijdagmarkt staat, mag daar voorlopig dus niet komen staan. Het gaat echt om kramen langs de baan. Soms lijdt dat tot vervelende consequenties. Boerenmarkten mogen niet. Maar soms is er aan een boerenmarkt een ‘ambulant’ kip aan ’t spit-kraam toegevoegd, en dat kraam mag er dus wel staan.”

Ook ‘uitstallingen’ en blikvangers in de stad zijn nog niet toegelaten. Dat maakt dat ook de neuzenkramen nog niet buiten mogen. “Die worden gezien als uitstalling bij een handelszaak, zoals Himschoot op de Groentemarkt. Dat mag dus ook nog niet.”