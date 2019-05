Vanaf maandag week hinder op stadsring door rioleringswerken Erik De Troyer

21 mei 2019



Herstellingswerken aan een beschadigde rioleringsbuis zullen vanaf maandag 27 mei tot vrijdag 31 mei verkeershinder veroorzaken op de stadsring ter hoogte van de Rooigemlaan. Bij een controle met een robot stelde Farys vast dat de hoofdriolering die onder de stadsring doorloopt naar alle waarschijnlijkheid beschadigd is. De werken kunnen niet wachten en dus begint de ingreep maandag al. De werfzone bevindt zich ter hoogte van de Aldi.

Deze werken veroorzaken sowieso verkeershinder. Voor motorvoertuigen is in de richting van de Leiekaai een versmalde doorgang. Fietsers worden omgeleid via de Kaarderijstraat. In de andere richting blijven beide rijstroken gewoon open. De interventie begint maandag na de ochtendspits en loopt uiterlijk tot vrijdag 31 mei. Enkele minder dringende herstellingen zullen tijdens de zomervakantie - van 8 tot 12 juli - uitgevoerd worden.