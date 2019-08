Vanaf maandag opnieuw indoor voetballen in Dok Noord Circus Arena Gent opent deze zomer de deuren Jeffrey Dujardin

23 augustus 2019

18u37 0 Gent Het is zover, vanaf maandag kunnen liefhebbers van indoorvoetbal hun hart weer ophalen in Gent: op 26 augustus opent Circus Arena de deuren in Dok Noord. Zo is er na maanden leegstand een opvolger voor Urban Soccer.

‘Urban Soccer’ in Dok Noord was sinds de opening in 2017 zeer populair. Het concept van de kleine veldjes om met vijf tegen vijf op kunstgras tegen elkaar te voetballen, sloeg duidelijk aan. Maar in november vorig jaar trok de Franse directie achter het bedrijfje de stekker eruit.

Vanaf maandag kan er weer gevoetbald worden in Dok Noord. Het voetbalcomplex bestaat uit zowel indoor als outdoor terreinen: uitgerust met de jongste generatie kunstgras, een sportbar en kleedkamers voorzien van alle comfort. Al wie een hart heeft voor het voetbal kan er aan de slag gaan in een uniek concept waarbij camera’s spectaculaire goals op beeld vastleggen. Voor meer info kan je terecht op hun Facebookpagina.