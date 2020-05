Vanaf maandag handgel, eenrichtingsverkeer en social distancing in winkelcentrum Gent Zuid Wouter Spillebeen

06 mei 2020

15u34 9 Gent Nu winkels komende maandag weer open kunnen gaan, bereidt ook Shopping Gent Zuid zich voor om klanten op een veilige manier te ontvangen. Maatregelen zoals eenrichtingsverkeer en desinfectiestations zullen vanaf maandag van kracht zijn.

“Alle winkels in het gebouw gaan maandag open, met uitzondering van de horeca”, zegt manager van Shopping Gent Zuid Hera Gentbrugge. “De Panos gaat ook open, want zij doen aan takeaway.” Ook in het winkelcentrum gelden de regels rond social distancing nog steeds, dus bij de opening komen heel wat maatregelen kijken. Zo mag er per tien vierkante meter maar één klant binnen, zowel in het winkelcomplex als in de individuele winkels. “Enkel de hoofdingang aan de Kuiperskaai zal open zijn, zodat we kunnen zien hoeveel mensen binnen en buiten gaan.”

Mondmaskers

Aan die ingang zal een agent iedereen wijzen op het gebruik van desinfecterende handgel. “In het winkelcentrum zullen vijf desinfectiestations staan waar klanten handgel kunnen gebruiken. De schoonmaakploeg zal ook zichtbaarder zijn en zich extra toeleggen op het desinfecteren van oppervlakken die veel aangeraakt worden, zoals schakelaars en handgrepen”, klinkt het. Om de wachtrijen voor de winkels te organiseren zal er tape aangebracht worden op de grond en om te vermijden dat te veel klanten elkaar kruisen, tekent het management eenrichtingsverkeer uit in het complex.

Ook voor het personeel gelden heel wat richtlijnen. “Alle medewerkers, leveranciers en aannemers zijn verplicht om een mondmasker te dragen. Voor klanten is dat momenteel niet verplicht, maar wel aan te raden. We zullen evalueren hoe het loopt en eventueel nog zaken aanpassen.”