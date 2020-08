Vanaf december weer leven in de oude bibliotheek aan de Zuid: stadspersoneel krijgt moderne kantoren met hippe toets uit de jaren 50



Erik De Troyer

21 augustus 2020

16u19 0 Gent Het oude bibliotheekgebouw aan de Zuid ondergaat een totale renovatie. In december al moeten de eerste werknemers van de stad naar het gebouw dat wordt omgebouwd tot moderne kantoren met hier en daar een hippe toets van de jaren 50.

De oude bib is het eerste deel van een veel groter renovatieproject waarin ook het huidig administratief centrum op de Zuid tegen de vlakte gaat. Dat hele project zal tegen 2023 klaar zijn, maar voor de bib zelf moet het dus sneller gaan.

Er heerst veel bedrijvigheid momenteel in het pand, op zowat elke verdieping. Daar is intussen één kantoor ingericht. “Dat ene kantoor gebruiken we om over de details van alle kantoren te beslissen: de hoogte van de plinten, het materiaal van de deuren... Nu kunnen we alles op elkaar afstemmen in plaats van maanden op voorhand alles bijna blind te moeten beslissen”, klinkt het bij de aannemer. Er werd gekozen om geen landschapsbureaus te creëren waar iedereen in één grote ruimte zit. “Het grootste bureau is geschikt voor acht personen. Dat is het maximaal om de sfeer op het werk optimaal te houden. Er zijn ook heel wat bureaus voor werknemers die zich even moeten afsluiten om zich te concentreren.”

De muren vol glimmende tegels uit de jaren 50 in alle denkbare kleuren behouden we. Die tegels worden niet meer gemaakt en dus moeten we beroep doen op kleine ateliers die ze kunnen namaken. Zeer arbeidsintensief Aannemer van de renovatie

Het bibliotheekgebouw was oorspronkelijk het propagandacentrum van de Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten in de jaren 50 en is een ontwerp van de bekende Gentse architect Geo Bontinck. In heel het gebouw zitten nog een aantal unieke - en vandaag onbetaalbare - interieurelementen uit de fifties. Zo zijn een aantal vloeren gemaakt uit tropisch mahoniehout. Die vloeren blijven behouden en daar kruipt veel werk in. De voegen worden verwijderd en vernieuwd en daarna moet de vloer drie keer opgeschuurd worden.

Sterrenhemel

Idem voor muren vol glimmende tegels uit de jaren 50 in alle denkbare kleuren. “Die tegels worden niet meer gemaakt en dus moeten we beroep doen op kleine ateliers die de stenen op vraag kunnen namaken. Ook dat is zeer arbeidsintensief.” Andere elementen die bewaard blijven: een kunstige sterrenhemel in de inkomhal, een aantal houten muren en de aluminium buitengevel, al krijgt die laatste wel een voorgevel voor een betere isolatie.

(lees verder onder de foto)

“In december verhuist Digipolis ( de IT-dienst van de stad, red.) naar dit gebouw om hier de servers te installeren. Dat wordt het hart van alles wat er in de stad gebeurt. Daarna verhuizen de diensten van het administratief centrum naar hier. Op die manier blijft de administratie op de Zuid en dat is belangrijk voor iedereen die hier iets van papieren moet regelen”, zegt schepen van facility management Annelies Storms (sp.a).

Tussen de oude bib en het nieuwe administratief centrum komt trouwens zowel een passerelle als een zeven meter lange tunnel. De passerelle kan gebruikt worden door bezoekers van het AC. De tunnel door personeel.