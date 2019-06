Vanaf augustus opnieuw indoor voetballen in Dok Noord Circus Arena Gent opent deze zomer de deuren Sam Ooghe

28 juni 2019

14u29 1 Gent Binnenkort kunnen liefhebbers van indoorvoetbal hun hart weer ophalen in Gent: op 5 augustus opent Circus Arena de deuren in Dok Noord. Zo is er na maanden leegstand een opvolger voor Urban Soccer.

‘Urban Soccer’ in Dok Noord was sinds de opening in 2017 zeer populair. Het concept van de kleine veldjes om met vijf tegen vijf op kunstgras tegen elkaar te voetballen, sloeg duidelijk aan. Maar in november vorig jaar trok de Franse directie achter het bedrijfje de stekker eruit. Ook in Boechout en in Dworp gebeurde dat.

Vanaf augustus kan er weer gevoetbald worden in Dok Noord. Het bedrijfje achter de MF Soccer Arena in Sint-Niklaas zal in Gent, net als in Bergen, het indoor voetbalcomplex heropenen. Dat gebeurt op 5 augustus - met enige vertraging, want de opening stond oorspronkelijk gepland voor mei. Momenteel wordt er aan het complex nog gewerkt. Het is de bedoeling dat er een sportbar komt op dezelfde verdieping als de veldjes en kleedkamers. Circus Arena wil ook de mogelijkheid bieden om de wedstrijdjes vast te leggen op camera. Wie op de hoogte wil blijven, volgt best de Facebookpagina en de website van Circus Arena Gent.