Vanaf 6 mei gaat Langerbruggestraat (nog maar eens) dicht Erik De Troyer

24 april 2020

17u06 14 Gent Vanaf 6 mei gaat de Langerbruggestraat in Oostakker dicht. Dat is de invalsweg van de Kennedylaan naar Oostakkerdorp en dat zal dus veel hinder veroorzaken. In de plaats komt er een afrit ter hoogte van de Ledergemstraat.

Het is al de derde keer op enkele jaren tijd dat de Langerbruggestraat wordt opgebroken. Eerder ging ze al dicht voor de aanleg van het op- en afrittencomplex en het aanleggen van hoogspanningsleidingen door Elia. De asfaltlaag die toen werd aangelegd was een tijdelijke.

Netbeheerder Elia start binnenkort met het verplaatsen van een aantal leidingen die zich momenteel nog onder de rijweg in de Langerbruggestraat bevinden. Deze leidingen moeten verplaatst worden naar de bermen om de plaatsing van de nieuwe riolering onder de rijweg mogelijk te maken.

Aannemer Aclagro start op woensdag 6 mei met het verwijderen van een deel van de toplaag in asfalt in de Langerbruggestraat. Daarna zal Elia de leidingen verplaatsen. De eerste werken duren een maand, maar de Langerbruggestraat zal langer afgesloten blijven. De aannemer zelf schat dat het tot het einde van de zomer zal duren vooraleer de riolering aangelegd is. Daarna komt er een tijdelijke asfaltlaag. De definitieve heraanleg is voorzien voor begin 2021.

De op- en afritten van de Kennedylaan aan de Langerbruggestraat gaan dus vanaf 6 mei dicht. Het verkeer voor Oostakkerdorp zal via de Ledergemstraat moeten, langs een weg die tot nu toe enkel toegankelijk was voor hulpdiensten. Het verkeer dat van Oostakkerdorp naar de R4 moet zal dat moeten doen via een omleiding.

Op het ogenblik dat de Langerbruggestraat afgesloten wordt, gaat de nieuwe buurtparking op het einde van de Langerbruggestraat open.

In de loop van volgende week krijgen de buurtbewoners een brief met informatie in de bus.