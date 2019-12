Vanaf 2020 mag er meer in pmd-zak Yannick De Spiegeleir

29 december 2019

13u46 0 Gent Op 1 januari 2020 is het zover, dan mag ook in Gent en Destelbergen meer in de pmd-zak. ‘Huishoudelijk’ plastic verpakkingen horen vanaf de start van het nieuwe jaar ook thuis in de blauwe zak die wordt opgehaald door Ivago.

In de pmd-zak mogen op dit moment enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. In de blauwe zak van 2020 krijgt de P een nieuwe invulling en komt ook huishoudelijke plastic verpakkingen erbij. Denk maar aan yoghurtpotjes of botervlootjes. Maar ook plastic zakken en folies mag je vanaf 1 januari 2020 in de blauwe zak sorteren. Alles samen goed voor ongeveer 8 kilogram minder restafval. Een goede zaak voor het milieu, én jouw portemonnee.

Oude zakken blijven geldig

Wie nog maar net een rol pmd-zakken heeft gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken. De oude zakken blijven geldig. Vanaf 1 januari 2020 gebruik je deze voor ophaling mét de extra plastic verpakkingen. Ook aan de ophaling verandert er niks. Je zet de blauwe zak op dezelfde dag buiten als vroeger. Meer sorteren dus, met hetzelfde comfort.

Vanaf 1 januari 2020 is het niet langer mogelijk pmd naar het recyclagepark te brengen. Pmd zal dus enkel en alleen nog worden opgehaald aan huis.

Meer over Gent

Ivago

milieu

milieuvervuiling

afval