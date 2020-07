Van vluchtende aanrijder tot straatracers: honderden automobilisten gevat bij politiecontrole Wouter Spillebeen

13 juli 2020

17u23 0 Gent Net zoals vorig jaar zet de Gentse politie deze zomer in op het aanpakken van asociaal rijgedrag met gerichte controles. Zaterdagavond organiseerde de politie zo’n actie, en daarbij liepen meteen honderden chauffeurs tegen de lamp.

De politie ziet overdreven snelheid, straatracen en geluidsoverlast door luide muziek of brullende motoren bij het optrekken al asociaal rijgedrag. Vorige zomer werden controles die specifiek daarop gericht waren voor het eerst georganiseerd. Omdat verschillende buurtbewoners bij de start van de zomer aangaven dat het probleem opnieuw de kop opstak, besloot de politie opnieuw gericht te controleren. Tussen 18 uur zaterdag en 2 uur ’s nachts stelden ze zich op in Dok-Zuid en de Sint-Salvatorstraat. In de ruime omgeving werd gepatrouilleerd.

Van de 1.685 voertuigen die in Dok-Zuid langs de camera passeerden, reden er 183 te snel, iets meer dan een tiende. De grootste overtreders werden onderschept door een motard van de politie. Zes chauffeurs moesten meteen hun rijbewijs afgeven. Een zevende kon niet onderschept worden en zal later nog zijn rijbewijs moeten inleveren. Drie van de snelheidsduivels reden sneller dan 100 kilometer per uur in de straat waar 50 de maximumsnelheid is. De topsnelheid bedroeg 119 kilometer per uur.

Op de vlucht na ongeval

In de Sint-Salvatorstraat, waar 30 kilometer per uur toegestaan is, reed een vijfde van de chauffeurs te snel. Twee chauffeurs waren tegen elkaar aan het racen en reden 86 en 82 kilometer per uur. Zij zijn hun rijbewijs meteen voor 15 dagen kwijt. Een van hen had die dag bovendien al meermaals het verbodsbord in Minnemeers genegeerd. De politie kon in de Blaisantvest ook een wagen tegenhouden die aan hoge snelheid voorbijreed. De chauffeur bleek betrokken te zijn geweest bij een ongeval en was op de vlucht geslagen.

Signaal

“We betreuren dat de controles nodig blijven”, klinkt het bij de politie. “Het asociaal rijgedrag van enkele bestuurders brengt de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van heel wat Gentenaars in het gedrang. Met de controles wil de politie een duidelijk signaal uitsturen dat dergelijk gedrag geen plaats heeft in onze stad.”