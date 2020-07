Van tuinbouwbedrijf naar hotspot voor bourgondiërs: het Haeseveld heropent met brouwerij, eigen bier en prachtig terras met speeltuin Sabine Van Damme

17 juli 2020

17u20 5 Gent Op zoek naar rust, groen en lekker bier? De nieuwe site Haeseveld langs de Alfons Braeckmanlaan heeft het allemaal. Het historische pand is gerenoveerd en huisvest nu een brouwerij, waar jaarlijks zowat 4.000 liter gerstenat gebrouwen zal worden. Een feestzaal en horecazaak met buitenterras en speeltuin maken het helemaal af.

Zelfs minister Alexander De Croo kwam naar Gent – of Destelbergen – afgezakt om het nieuwe bier te proeven. “De gebouwen liggen op grondgebied Gent, de tuin en het terras in Destelbergen”, zei Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). En met een knipoog: “Zo zie je meteen waar er gewerkt wordt en waar er vooral genoten wordt.”

De geschiedenis van de site gaat terug tot 1910, toen ene August Toeffaert daar een tuinbouwbedrijf uit de grond stampte. Het werd een van de grootste en modernste bloemisterijen uit de ruime omgeving. De planten die er werden gekweekt werden uitgevoerd tot in Amerika en China. De NMBS had zelfs een zijspoor gelegd tot bij de inpakhal, zodat de wagons rechtstreeks geladen konden worden.



De familie De Gusseme kocht de site in 1981. De vroegere directeurswoning van de bloemisterij werd omgehouwd tot Gasthof Haeseveld. En de naam Haeseveld komt – letterlijk – van de omliggende velden die vol hazen zaten. Eén keer werd er zelfs een haas met een gewei gesignaleerd. Onzin uiteraard, maar wel leuk genoeg om er het logo van de huidige brouwerij en van het nieuwe Hazenveldbier van te maken.



Het was 2018 toen familielid Hans De Gusseme besloot de handen in elkaar te slaan met 3 andere lokale ondernemers: Jean-Paul Macharis, Alain De Laet van brouwerij Huyghe en Bernard Deryckere, voormalig CEO van Alpro. “Corona heeft ook hier met de timing geprutst”, zegt Hans De Gusseme. “Maar uiteindelijk zijn we er wel in geslaagd om in iets meer dan een jaar tijd de hele site om te bouwen en op te waarderen. Het statige gasthof is nu een brouwerij. Er wordt letterlijk gebrouwen en getapt in de verbruikszaal. En uiteraard is er ook een prachtig terras, dat uitkijkt over heel veel groen, waar nog steeds hazen lopen.”

Feestzaal

Naar de opening kwamen behalve minister Alexander De Croo ook Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose en de burgemeesters van Gent en Destelbergen. Grote namen dus, voor een site die ongetwijfeld veel succes zal hebben in de toekomst. Het terras zat vandaag al vol, maar naast de horecazaak zijn er ook een feestzaal en een vergaderzaal.