Van slechte timing gesproken: restaurant De Roos volledig ingesloten door werken Jill Dhondt

30 juni 2020

13u39 0 Gent Dan mag je eindelijk weer starten, en leggen ze het voetpad open. De timing is niet ideaal voor restaurant De Roos in de Wolterslaan. Twee weken geleden kregen ze plots te horen dat hun terras zou uitgebroken worden, kort nadat ze weer open mochten. “We begrijpen dat die werken moeten gebeuren, maar ze hadden toch een beter moment kunnen uitkiezen om ze uit te voeren. We moesten drie maanden toe, dan had een ideaal moment geweest.”

Wie langs De Roos passeert, zal nogal schrikken: het buurtcafé is volledig ingesloten door werken. “In januari was de straat al eens open gelegd, en hadden ze gezien dat er wortels door de riolering groeiden”, legt mede-eigenaar Roel uit. “Zonder de bewoners op de hoogte te stellen, besloten ze om het voetpad enkele maanden later opnieuw open te laten om het probleem om te lossen. Vorige week kregen we dan plots het bericht dat de werken deze week zouden starten. Ze zouden twee weken duren, en net voor het bouwverlof af zijn. We hopen echt dat ze tegen dan klaar zijn, anders moeten we ons nog vier tot vijf weken behelpen.”

Roel begrijpt dat de werken moeten gebeuren, maar spreekt vooral van slechte timing. “We waren net mooi heropgestart, we hadden extra terrasruimte gekregen van de stad en dat draaide goed. Twee weken later kregen we dan dat bericht van die werken op onze boterham. Elke meter die we hadden, hebben ze nu open gelegd. Ik vind het vooral vreemd dat ze die werken niet vervroegd of verlaat hebben. Waarom hebben ze die niet uitgevoerd in de periode dat de cafés drie maanden dicht waren? Of verlaat naar september of oktober, als we ons terras niet meer uitzetten?

Terras aan de overkant

Roel nam meteen contact op met de Stad, en kreeg een vergunning om het plein aan de overkant enkele maanden te gebruiken als terras. “We proberen er het beste van te maken, maar dat is niet simpel. De werken zijn zodanig spectaculair dat alles open ligt, we kunnen nauwelijks de deur binnen. Voor de klanten verandert dat gelukkig weinig, maar voor ons is het toch een heel gedoe. Het voordeel is wel dat we achteraf een mooi voetpad zullen hebben, geen diepe plassen meer. We hopen vooral dat er in het vervolg meer inspraak zal zijn van de bewoners en lokale handelaars vooraleer ze zulke werken inplannen.”