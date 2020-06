Van slagerij naar kapsalon: Nancy (52) aan het werk in de zaak van dochter Florence (21)

Gent

Nancy De Smet (52) heeft vijf jaar lang gewerkt als kapster, maar legde zich erna toe op haar eigen slagerij, samen met haar man Filip. Dertig jaar later sluit het duo de deuren van hun gekende beenhouwerij in de Sleepstraat, en keert Nancy terug naar haar eerste passie: haarverzorging. Ze ruilt haar bestaan als slagersvrouw in voor de wastafel in het nieuwe salon van haar dochter.