Van samenscholingen tot plezierritjes: ook dit weekend schrijft Gentse politie 208 corona-pv’s uit Cedric Matthys

04 mei 2020

13u00 21 Gent Hoewel de coronamaatregelen begin deze week versoepelen, gingen ook afgelopen weekend heel wat mensen in Gent op de bon. De politie schreef in totaal 208 corona-pv’s uit.

“De situatie op de weg was over het algemeen vlot en beheersbaar”, legt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie, uit. “Toch betrapten we onder meer aan onze roadblocks op de Wiedauwkaai en aan Dok Noord verschillende personen van wie de verplaatsing niet-essentieel was. Van vrijdag tot en met zondag schreven we hiervoor 83 pv’s en 9 onmiddellijke minnelijke schikkingen uit.”

Ook werden verschillende mensen beboet voor samenscholingen. De politie gaf hiervoor 41 pv’s en 13 onmiddellijke minnelijke schikkingen.