Van persoonlijk assistent van de president van Gabon naar meditatieleraar in Gentbrugge: Ber Raeymaekers (41) heeft een hele reis achter de rug Jill Dhondt Sabine Van Damme

07 juli 2020

17u40 5 Gent Ber Raeymaekers werkte zichzelf op van kelner tot manager van luxehotels. Toen de veertiger een hotel opende in Zanzibar, werd hem gevraagd om assistent te worden van de president van Gabon. Hoewel de job hem alles schonk wat zijn hart begeerde, miste er iets. Ber trok naar het Oosten en vond de rust waar hij al jaren naar zocht. Toen hij terugkwam naar Gent wou hij de kennis van de monniken doorgeven. Sinds kort geeft hij meditatielessen in Gentbrugge, voor volwassenen en kinderen, om te leren omgaan met de drukte. “De ratrace komt weer op gang, maar het is belangrijk dat we de vertraging van de laatste maanden net meenemen.”

Hoe ben je bij de president van Gabon terecht gekomen?

“Omdat helpen mijn missie was, heb ik hotelschool gedaan. Van kelner in een discotheek heb ik me opgewerkt tot hotelmanager. Omdat ik Italiaans wou leren ben ik naar daar gegaan, later was ik manager van een Brussels vijfsterrenhotel, om terug te keren naar het Italiaanse Noorden voor te werken op een trein richting Istanboel. Later heb ik mijn eigen hotel geopend in Zanzibar, waar ik benaderd werd om te werken voor de president van Gabon: Ali Bongo Ondimba. Eerst was dat als ‘eten en drinken manager’, maar na vier weken werd ik gepromoveerd tot persoonlijk assistent. Twee jaar lang was ik dag en nacht beschikbaar voor de president en zijn vrouw. Hoewel het hard werken was, heb ik daardoor de wereld afgereisd en in de mooiste hotels ter wereld gelogeerd. Ik kon kopen wat ik wou, en toch vroeg ik me af: is dit het nu?”

Je was niet gelukkig?

Nu weet ik dat ik louter op status uit was. Langs buiten was ik heel succesvol: ik had een hele mooie auto, was graag gezien in de uitgaanswereld, ging shoppen in Londen voor een paar duizend euro, maar vanbinnen was ik ongelukkig. Ik wilde alsmaar meer, was nooit voldaan. Er ontbrak iets. Ik had het gevoel dat ik het leven van iemand anders aan het leiden was. In 2015 ben ik uiteindelijk gecrasht, ik kon met mezelf geen weg meer. Ik zei tegen mijn jongere broer: ik wil mijn hart terug voelen kloppen. Mijn vriendin vertrok toen naar Bali om yogatraining te volgen, en ik wou mee. Ze weigerde, maar ik ben toch naar daar gegaan, om les te geven in een schooltje.”

“Het is daar dat ik mijn eerste kletsen heb gekregen. Ik kwam van een uitbundige sfeer naar een plek waar anderen voor het eerst mijn pijn zagen. Ik wou naar binnen kijken, maar ik wist niet hoe. Toen zei iemand: ik denk dat je in stilte moet gaan. Ik had dat woord nog nooit gehoord, stilte. Ze gaf me een adres in het noorden van Thailand waar ik naartoe kon.

Wat voor plek was dat?

Het was een klooster in Chiang Mai waar je je kan terugtrekken. Ik had me op voorhand ingeschreven, en belde de monniken tot zeven keer ervoor. ‘Jullie weet dat ik kom hé? Is alles geregeld?’ Stop met je zorgen te maken, hoorde ik aan de andere kant van de lijn. Twee dagen voor de retraite begon kwam ik toe in de regio. Ik zette mijn rugzak af in het hotel en belde naar het klooster of ik al eens mocht komen kijken. Toen ik daar toekwam zei de monnik dat ik over een uur kon starten als ik wou, en dat het niet zeker was of er over twee dagen nog plaats zou zijn. Ik was helemaal van de kaart, heb me gehaast naar de oude stad, mijn rugzak opgepikt, het hotel geannuleerd en was net op tijd terug aan het klooster. Ik was van plan om daar tien dagen te blijven, maar dat werden drie weken. Elke dag stond ik voor 4 uur op en ging ik slapen om 22 uur. Het enige wat ik tussenin deed was mediteren en eten. Er was geen interactie, geen gepraat, geen gelees. De eerste dagen was dat de hel. Op een bepaald moment was ik zo kwaad dat ik naar mijn leraar stapte en zei: wat is dit hier, ik ben zo gefrustreerd. Hij antwoordde: dat is interessant, blijf oefenen. Niets meer. Langzaamaan ebde mijn woede weg en kwam ik in een staat van zorgeloosheid terecht. Er was geen verleden meer, geen toekomst, enkel een heden.”

En dan?

“De laatste dagen in het klooster ben ik uit de stilte gekomen, en erna heb ik verder gereisd. Ik heb in een ander klooster gezeten in Myanmar, twee maanden boeddhistische filosofie gestudeerd in Nepal, en yogatraining gevolgd in India. Ondertussen leerde ik mijn eigen geest kennen, en daar wou ik iets mee doen. Ik ben mindfulness gaan studeren in het Gentse, om te leren wat het Westen zegt over meditatie. Eind vorig jaar ben ik zelf trainingen beginnen geven in Godai, een therapeutisch centrum in Gentbrugge. In een gerenoveerde studio met tuin geef ik nu meditatie, mindfulness, yoga en embodiment: een combinatie van tai chi en pilates. Tijdens de lockdown gaf ik enkel online lessen, sinds kort komen daar ook fysieke lessen bij.”

Geef je door wat je geleerd hebt in de kloosters?

“Mijn lessen zijn een vertaling van wat ik geleerd heb in het Oosten, naar het Westen toe. Niet iedereen kan 21 dagen in een klooster in Thailand zitten. De technieken die de monniken me geleerd hebben kan ik wel doorgeven, maar urenlange meditaties zijn hier vaak niet mogelijk. Dertig of veertig minuten per dag vrijmaken is lastig als je voltijds werkt of kinderen hebt. Bovendien is meditatie pas interessant als je van de mat komt. Ik toon aan hoe je met kortere meditaties, van 3 minuten, de hele dag door in jezelf kan keren. Zo kan je omgaan met frustraties als afgesneden worden in het verkeer of afgesnauwd worden aan de kassa.”

Je geeft nu ook mindfulness voor kinderen. Is dat niet wat ingewikkeld voor hen?

“Het is vooral preventief bedoeld. In mijn lessen leer ik kinderen om hun gevoelens en gedachten te erkennen, op een speelse wijze. Ze horen en zien wat ze kunnen doen als ze stressen of piekeren. Dat is dan vooral letten op hun ademhaling en een rustige plek opzoeken. Voor volwassenen zien de lessen er uiteraard anders uit. Zij zitten vaak al in de ratrace. Ze hebben veelal het gevoel, zoals ik had, dat ze iets missen maar niet weten wat. Velen hebben een burnout of gaan vaak over hun eigen grenzen.”

De ratrace is terug op gang aan het komen, sinds de quarantaine tot een einde komt.

De lockdown was voor de meesten een periode van vertraging. Nu de maatregelen verzwakken, komt het gewone leven weer op gang. Velen hebben het gevoel dat ze de verloren tijd van de laatste maanden moeten inhalen. Ze zaten al op hun limiet en schakelen nu nog een versnelling hoger. Aan hen zeg ik: het is van belang dat we de vertraging van de laatste maanden meenemen. Dat wil niet zeggen dat we niets moeten doen of elke dag twee uur op een mat moeten zitten, maar wel dat we gewaar moeten worden van wat we nodig hebben. Sta voldoende stil en vraag jezelf af hoe het met je gaat. Ga een halfuur wandelen in de natuur als je daarnaar snakt. Terugkeren naar ervoor en jezelf voorbijlopen is geen oplossing.”

Meer info over Ber zijn lessen vind je op zijn website.