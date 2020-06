Van pech gesproken: net wanneer restaurant Amigo mag heropenen, gooit Telenet het terras open Cedric Matthys Sabine Van Damme

05 juni 2020

17u42 0 Gent Restaurant Amigo op het Stapelplein in Gent maakt maandag wel een erg bijzondere start. De zaakvoerders hadden net nieuw meubilair aangekocht om hun terras uit te breiden, toen Telenet het hele voetpad kwam opbreken.

“Het was uiteraard even schrikken toen we hier deze ochtend (vrijdag, red.) aankwamen”, zegt uitbater Jules Gahide (27), “maar we laten ons niet doen. We zien er op een bepaalde manier de grap nog van in. Net nu we ons restaurant mogen openen, gooien ze ons terras open. We hopen uiteraard dat de werken niet te lang zullen duren. Volgens Telenet moeten de problemen in de loop van volgende week van de baan zijn”.

Klaar voor heropening

Restaurant Amigo biedt Midden-Oosterse en Mexicaanse keuken aan. De zaak zat voor de lockdown vaak bomvol. De eigenaars kijken uit naar de heropstart en hopen dat hun klanten snel terugkomen. “Het is voor de horeca tijd om er opnieuw tegenaan te gaan", licht Gahide toe. “We missen onze gasten en de sfeer die in onze zaak hangt. Wie wil reserveren, kan op onze website terecht.”