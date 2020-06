Van nachtbar Mirwaar naar drijvend dagcafé Juno: relaxplek met creatieve keuken Wietske Vos

16 juni 2020

07u56 1 Gent Wie over de loopplank van de Junoboot wandelt aan de Stropkaai, vlakbij Ter Platen, komt terecht in een oase van rust en culinaire creativiteit. En de nieuwe uitbaters zijn oude bekenden: Democrazy-coördinator Eric Smout (56) en zijn vrouw Ann Dengis (58), die tot begin dit jaar achter de bar stonden van muziekcafé Bar Mirwaar in de Burgstraat. “Deze dagplek past beter bij ons dan een nachtlocatie als Bar Mirwaar.”

Hoewel ze de voorbije week keihard gewerkt hebben aan de (her)opening van Barboat Juno, ogen Eric Smout en Ann Dengis bijzonder ontspannen op het zonnige bootterras. “We moeten het toegeven, Bar Mirwaar was een aanslag op ons sociaal leven”, zuchten ze. “Het ging ons niet af. Het is een fantastisch café, maar we waren daar niet begonnen om er een muziekcafé van te maken. Dat is zo gegroeid. Maar een nachtcafé past niet bij ons. De huidige uitbater (gitarist Toon Vlerick van Absynthe Minded, nvdr) is daar veel geschikter voor. Het is goed zoals het is.”

Maar het horecabloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen hen ter ore kwam dat de eigenaars van boot Juno, waarin ook een B&B gevestigd is, op zoek waren naar een nieuwe uitbater voor de bar, aarzelde het echtpaar niet. “Dit is geen ‘café café’, maar heeft meer het ritme van een strandbar”, lacht Ann. “Het is een creatief-artistieke relaxplek waar je ook op je gemak kunt werken, en waar ik alle ruimte heb voor mijn culinaire creativiteit.”

Funky food

Een blik op de menukaart leert dat dit laatste een understatement is. Alles wat enigszins zelf te bereiden is, heeft Ann eigenhandig gemaakt, onder de noemer ‘funky food’ met een eigen touch: kruidenkaas, humus, tapenades, spreads, soep, salades, gepekelde groenten, gefermenteerde dranken, creatieve aperitieven met en zonder alcohol, limonades en ‘gewoon’ detox water met komkommer en gember.

We hangen niet vast aan een brouwer. Zo konden we onze eigen keuze maken. Hier is geen bierkelder, maar ik ben wel zo vrij geweest mijn stempel te drukken Eric Smout

De bierkaart getuigt van kennis en een eigenwijze keuze. “Bij Bar Mirwaar was er ruimte om bieren te bewaren en heb ik me op de bierproeverij gestort”, vertelt Eric. “We hadden er zo’n 70 soorten op de kaart staan. Voordeel was ook, net als hier, dat we niet vasthingen aan een bepaalde brouwer. Zo konden we onze eigen keuze maken. Hier is geen bierkelder, maar ik ben wel zo vrij geweest mijn stempel te drukken. (lacht) Keunbier uit Ronse is zo’n beetje ons huisbier. Ann verwerkt ook Keunkaas in haar gerechten.”

Kolonel Jos en zijn geliefde Jenny’

Een beetje verder op de kaart zien we een tapenade staan met de intrigerende naam ‘Kolonel Jos en zijn geliefde Jenny’. “Dit gerecht dank ik aan de voormalige uitbater van Cinema Zuid in Antwerpen, en zijn vrouw”, lacht Ann. “Fantastische en vroeger zeer actieve mensen, die helaas nu aan huis gebonden zijn sinds hij ziek is geworden. Als eerbetoon heb ik het op de kaart gezet.”

VlotGent

Bar Juno mikt in eerste instantie op de mensen in de buurt van Ter Platen, Stropkaai en Burggravenlaan, en ook op passanten die iets willen drinken op de in het oog springende boot. Eric: “Met de fietsers- en voetgangersbrug over de Schelde die in de maak is, hopen we op heel wat passage.” Helaas is er geen steiger waar de mensen van langsvarende bootjes kunnen aanleggen, maar wel zijn er plannen om de handen in elkaar te slaan met het nabij gelegen VlotGent, een verhuurbedrijf voor vlotten op zonne-energie. “Bedoeling is dat we met hen samenwerken om de klanten picknickmanden aan te bieden”, aldus Eric. Ook takeaway staat nog op het lijstje om verder uit te bouwen.

Normaal heeft Bar Juno plaats voor 80 klanten , nu voor 30. Door corona werd de opening van de bar ook al zo’n 3 maanden uitgesteld, maar verder heeft de crisis niet zo’n grote invloed op de zaak. Mondmaskers en handgel, “en vaak de wc poetsen, natuurlijk”, zegt Ann. “Maar dat is het minste.”

Bar Juno, open van 12 tot 20 uur - B&B Juno Boat