Van middeleeuwse streetfood tot rockconcerten: Van Eyck en het Lam Gods zijn te zien, te horen en te proeven Erik De Troyer

25 juni 2019

15u22 0 Gent In 2020 zal er niet naast Van Eyck te kijken vallen: middeleeuwse streetfood, ijsjes, bloemen, hoeden, buurtfeesten,...letterlijk op alles komt het label Van Eyck. Men zal het Lam Gods kunnen zien, horen en zelfs proeven. “Dit evenement zal men ons wereldwijd benijden”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).

Het jaarprogramma van het Van Eyck-jaar is dinsdag voorgesteld. Er zijn de grote evenementen die al bekend waren. Op de eerste plaats de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ in het MSK vanaf 1 februari. Daarvoor zijn intussen de helft van alle wereldwijd bekende Van Eycks al bevestigd. En dan is er de opening van een splinternieuw bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal op 26 juni 2020, waar het grotendeels gerestaureerde Lam Gods in volle glorie en in optimale omstandigheden te bewonderen zal zijn.

Middeleeuwse ingrediënten

Die grote evenementen worden echter omkaderd door tal van kleinere evenementen. Zo zal de thuiskomst van het Lam Gods gevierd worden met een vijfdaags volksfeest op het Sint-Baafsplein, van 24 tot 28 juni 2020. Dat staat volledig in het teken van de middeleeuwen met troubadours, spectaculaire tableaux vivants, folkloristische optredens en zelfs middeleeuwse streetfood. “We hebben de Gentse topchef Olly Ceulenaere de opdracht gegeven streetfood-gerechten te creëren op basis van wat er in de tijd van Van Eyck (14de-15de eeuw, red.) beschikbaar was. Hedendaagse recepten met historische ingrediënten dus. Een jaar lang organiseren we proeverijen en workshops met middeleeuwse gerechten en producten”, legt schepen van cultuur Sami Souguir (Open Vld) uit.

Ook wie een buurtfeest organiseert zal een budget van de stad kunnen krijgen om er een toets Van Eyck of Lam Gods aan te geven Cultuurschepen Sami Souguir

Ondertussen werkt ook de Van Eyck-merchandising op volle toeren. Die wordt niet in China vervaardigd, maar wel in Gent. In totaal hebben zich al meer dan 70 Gentse ‘makers’ geëngageerd om een product te ontwerpen gebaseerd op het Lam Gods. Verwacht u aan juwelen, hoeden, boeketten, bier, tapijten, sjaals, handtassen, keramiek, glaswerk…allemaal gewijd aan Van Eyck en zijn altaarstuk. Vanaf dit najaar zullen al die spullen al te koop aangeboden worden in de Van Eyck Shop in de Raadskelder onder het Belfort.

“Ook wie een buurtfeest organiseert zal een budget van de stad kunnen krijgen om er een toets Van Eyck of Lam Gods aan te geven. Het Van Eyck-jaar moet overal in de stad voelbaar zijn”, zegt Souguir.

IJs

Daarnaast zijn er nog tal van andere culturele evenementen gepland. Van het Collegium Vocale tot de Gentse metalband AmenRa laten zich inspireren door het Lam Gods. Er zijn tentoonstellingen in het Design Museum en de Wereld van Kina. Naast Sint-Baafs komt er zelfs een tuin met enkel planten die ook op het retabel voorkomen. Het kruid Lievevrouwebedstro bijvoorbeeld op basis waarvan men ijsjes zal maken.