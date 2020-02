Van ingetogen tot knallende voorstellingen op Klein Festijn, de krokuseditie Jill Dhondt

25 februari 2020

17u23 0 Gent Het kindertheaterfestival Klein Festijn zorgt ervoor dat kinderen en hun ouders een warme plek hebben om naartoe gaan tijdens de regenachtig krokusvakantie. De voorstellingen, in het Lakenmetershuis en Op De Wolken, variëren van een babyconcert tot een voorstelling over jonge tieners.

De toneelstukken zijn bedoeld voor kinderen tussen de 0 en de 10 jaar. In het krokusprogramma zit onder meer een babyconcert en een dreumesconcert, naast de voorstelling ‘Droeve Rozie, Blije Rozie’ die kinderen op een ludieke wijze in contact wil brengen met klassieke muziek. Een hedendaagse versie van De Koning van Katoren zorgt voor een speelse knipoog, net zoals de besnorde mariachi´s van Moustachio. Het stuk ‘Ruimtestof’ kijkt meer in zichzelf, de acteurs kleuren met hun woorden en hun daden de ruimte in. Wanneer Joni merkt dat ze een zwart gat in haar buik heeft zitten, fantaseert ze samen met haar broer een heel universum, op zoek naar hetgeen dat het gat kan vullen. Tussen de toneelstukken door kunnen de kinderen de acteurs, muziekinstrumenten en het gebeuren achter de schermen betere leren kennen.

Wie nog een voorstelling wil meepikken kan terecht op https://www.kleinfestijn.be/krokusvakantie2020.