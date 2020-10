Van graan naar blik: Olivier (39) en Ben (36) veroveren Gent met hun Pony’s bier, gebrouwen in Lochristi

Gent

Gentenaars waren altijd al fan van lokale producten, maar de coronacrisis heeft dat enkel maar versterkt. Bakkers en slagers zagen nog nooit zoveel volk over de vloer als de voorbije maanden. Daarom zetten we deze week 5 lokale makers in de kijker. Vandaag zijn Olivier Jacobs (39) en Ben Bruyneel (36) van Pony’s aan de beurt. “Het leuke is dat we in al onze favoriete plekken in Gent vertegenwoordigd zijn én langzaam ook daarbuiten voet aan wal krijgen.”