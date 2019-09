Van Gogh onder de hamer in Gent Sabine Van Damme

18 september 2019

14u39 4 Gent Een unicum: zondag gaan in het Gentse veilinghuis Kiggen twee werken Vincent Van Gogh onder de hamer. Het is de eerste keer dat dat in ons land gebeurt.

Iedereen associeert Van Gogh meteen met zijn zonnebloemen, maar de Nederlandse schilder heeft uiteraard veel meer werken dan dat. Dat er nu twee van zijn meesterstukken in onze stad – zelfs in ons land – geveild worden, is nooit eerder gebeurd. Zondag om 15 uur wordt voor de verkoop van het aquarel ‘De Bloemen’ en de houtskooltekening ‘De Kruik’ een bedrag tussen de 200.000 en de 900.000 euro verwacht. Per stuk, wel te verstaan. Het gaat hier om heel vroege werken van een jonge Van Gogh, nagetekend van prenten. Ze zijn in handen van een West-Vlaming, die ze in 2001 aankocht. Die wil dat ze in Belgische handen blijven, en zocht daarom het Gentse veilinghuis uit om ze te verkopen.

Wie interesse heeft, moet zich aanmelden op de website van het veilinghuis. De werken bekijken kan dit weekend op zaterdag en zondag, de veiling zelf staat gepland op zondag om 15 uur stipt.