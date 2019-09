Exclusief voor abonnees Van feestje ‘op den buiten’ tot BK Skaten: onze tips voor een topweekend Redactie

05 september 2019

16u12 0

1. Veldritseizoen start zondag in Eeklo

Eeklo wordt zondag het centrum van de wielerwereld. Op de terreinen achter de stedelijke sporthal wordt de Ethias Cross gereden. Dat is meteen ook de opener van het internationale veldritseizoen. De organisatie van de Ethias Cross is een samenwerking tussen vzw Sportidee, vzw Wielerclub Sportvrienden en de stad Eeklo. Samen tekenden zij een parcours uit waarop de renners hun benen al eens goed kunnen testen alvorens af te reizen naar de VS voor de Wereldbekerwedstrijden. Spektakel verzekerd, want ze krijgen schuine kanten, een zandbak, balkjes en enkele pittige heuvels voorgeschoteld.

