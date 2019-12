Van feesten in lederhosen tot 24 uur basketballen: ook dit weekend valt er veel te beleven in jouw regio Cedric Matthys

19 december 2019

15u00 0 Gent Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie.

De Warmste Weeklo (Eeklo)

Eeklo zet zich schrap voor de Warmste Week. In de parel van het Meetjesland verschijnt zeven dagen lang een feesttent op de Markt. Nog tot en met dinsdag 24 december valt er altijd wel iets te beleven. Vanaf 9 uur ’s ochtends volg je er de live-uitzending van Music for Life rechtstreeks op groot scherm. Vrijdagavond is er een Foute Lederhosen Party, zaterdag vindt er een demonstratie ijssculpturen kappen plaats en zondag treden lokale bands op. De toegang tot de tent is gratis. Alle opbrengsten gaan naar drie goede doelen uit Eeklo. Meer info: https://www.dewarmsteweeklo.be/.

Fonkel on ice (Gent)

Silent disco on ice. Dat is zowat het concept vrijdagavond in de Gentse schaatsbaan Kristallijn. Iedereen krijgt er bij het binnengaan een hoofdtelefoon. Drie dj’s draaien plaatjes en jij kan kiezen wie je wil horen. Naar gelang de dj licht een andere kleur op jouw hoofdtelefoon. Zo kan je zien wie naar wat luistert. Eén tip: ga niet te hard uit de bol. Een smak op het ijs kan stevig pijn doen. De avond start om 20.00 uur. Een ticket kost 16,5 euro. Meer info via Facebook.

Basket For Life

In de sporthal van Laarne wordt dit weekend 24 uur lang gebasket. Van zaterdag 13.00 uur tot zondag 13.00 uur nemen verschillende teams het tegen elkaar op. Wie wil komen supporteren, betaalt vijf euro inkom, maar dat geld gaat rechtstreeks naar de vzw Ichthyosis. Deze organisatie zet zich in voor de erfelijke huidaandoening Ichthyosis. Mensen die aan deze aandoening leiden hebben een slechte of geen vochtregulatie. Hun huid wordt zeer droog, verliest veel vocht en zit strak om het lichaam. Ze verliest aan elasticiteit wat er pijnlijk kan zijn. Meer info over de actie vind je terug op Facebook.

Café Kiosk (Aalter)

Toen even geleden bleek dat het Kerstdorp zou verdwijnen van de Markt in Aalter, sloegen drie horeca-uitbaters de handen in mekaar. Van vrijdag tot zondag vindt Café Kiosk plaats. In de tent op de Markt is het een heel weekend feest. Vrijdag en zaterdag staan in het teken van Nederlandstalige muziek. Vrijdag treden de Nederlander Immer Hansi en dj Hans Hautekiet op. Zaterdag zijn dan weer Freddy en de Hartenbrekers aan de beurt. Goed voor anderhalf uur smartlappen met een hoge meezingfactor. Toegang gratis.

Down to party (Gent)

In het programma trok presentator Dieter Coppens met jongeren met het syndroom van Down door Zuid-Afrika. De reis bezorgde ons aandoenlijke televisie, maar nu gaat het team een stapje verder. Ten voordele van de Warmste Week gaat zaterdag het dak eraf in de Gentse Vooruit. Op de affiche staan heel wat grote namen als Regi, Peter Van de Veire en Linde Merckpoel. Uiteraard zal de Down the road-groep zelf aanwezig zijn. Feest samen met hen voor het goede doel. Tickets kosten 17 euro. Meer info: https://www.een.be/down-the-snow/kom-jij-naar-down-to-party.