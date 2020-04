Van Eyck-jaar wordt met een half jaar verlengd

Erik De Troyer

09 april 2020

16u25 8 Gent De stad Gent besliste vandaag om het Van Eyck-jaar met een half jaar te verlengen. Door de coronacrisis zijn heel wat evenementen twijfelachtig of uitgesteld geworden. Het multimedia-spektakel ‘Lights on Van Eyck’ bijvoorbeeld maar ook het volksfeest op het Sint-Baafsplein, Kleureyck in het Design Museum en tal van wijkevenementen.

Officieel was heel 2020 het Van Eyck-jaar maar nu loopt het dus door tot midden 2021. “Veel organisatoren en initiatiefnemers zien hun maandenlange – soms zelfs jarenlange – harde werk door de coronacrisis in het water vallen”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD). “Om hen niet in de kou te laten staan en de fantastische projecten en activiteiten die op poten zijn gezet de Gentenaars en bezoekers niet te onthouden, leek het ons evident om na de maatregelen een doorstart te geven aan het themajaar.”

Enkele tentoonstellingen worden verlengd. Die van Kris Martin in het S.M.A.K. al zeker tot 31 augustus 2020. De tentoonstelling Kleureyck in het Design Museum zelfs tot 21 februari 2021. Ook Lights on Van Eyck in de Sint-Niklaaskerk loopt zeker door tot in 2021.

Sint-Jansfeest

Het Sint-Jansfeest, dat op 24 juni 2020 op het Sint-Baafsplein zou plaatsvinden, schuift ook een jaartje op en moet nu de feestelijke afsluiter van het Van Eyck-jaar worden. De Floraliën - die ook knipoogden naar Van Eyck - waren al met een jaar opgeschoven naar de periode van 1 tot 9 mei 2021.

De stad bekijkt hoe de rest van het programma ingevuld kan worden. Met de kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal wordt besproken om van de opening van het bezoekerscentrum de blikvanger van de verdere programmatie te maken.

De tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ in het Museum voor Schone Kunsten Gent ligt ook stil. Of die tentoonstelling nog zal kunnen openen is zeer twijfelachtig. “Er is nog geen beslissing genomen over de heropening of mogelijke verlenging van de tentoonstelling, mede door de onzekerheid over de verdere duur van de maatregelen. Het museum bekijkt samen met de verschillende partners nog de mogelijkheden. Als er meer duidelijkheid is, zal het museum al wie een ticket kocht persoonlijk op de hoogte brengen”, klinkt het.