Van Eyck centraal in nieuwe Suske en Wiske, met gastrol voor bekende Gentse koppen



Erik De Troyer

12 februari 2020

16u36 0 Gent Woensdag werd in het Belfort de nieuwe strip van Suske & Wiske voorgesteld en die staat volledig in het teken van Jan Van Eyck. Niet dat de bekende schilder er geweldig uitkomt. Wiske noemt hem er zelfs ‘een blaaskaak’ in. Ook enkele bekende Gentenaars krijgen een cameo in de strip: fruithandelaar Bayram en de kibbelende neuzenverkopers, bijvoorbeeld .

Suske & Wiske vieren dit jaar hun 75ste verjaardag. In het verleden kwamen al wat schilders aan bod maar Van Eyck nog niet. “De stad heeft ons die suggestie gegeven. Nu, we krijgen vaak suggesties maar we gaan daar zelfden op in. Maar dit was materie die gemaakt was voor Suske & Wiske dus hebben we niet lang getwijfeld”, zegt scenarist Peter Van Gucht.

Pas afgelopen zomer begonnen Van Gucht en zijn collega Vincent Bal aan de strip. “Dat gaat behoorlijk snel. Op één dag hebben we meestal de grote lijnen van het verhaal klaar. De rechtvaardige rechters was wat te evident als onderwerp. We zagen Jan Van Eyck meer als een soort spion avant la lettre. Hij werd door Filips De Goede destijds op pad gestuurd om steden te gaan tekenen, maar dan specifiek voor militaire doeleinden. Men wou weten hoe men bepaalde steden kon aanvallen. Dat hebben wij gebruikt als uitgangspunt”, aldus Vincent Bal.

Opvallend is dat Jan Van Eyck er voor één keer niet als een halve heilige uitkomt. “Wiske noemt hem inderdaad een blaaskaak. Jan Van Eyck was ook een mens zoals een ander met zijn eigen trekjes. We hebben wat karaktertrekken uitvergroot. Dat moet kunnen in een strip.”

Ook de Gentse actualiteit komt er in voor. Het circulatieplan bijvoorbeeld. Maar ook de neuzenoorlog is een terugkerende grap in het album. “Ik wist dat we er in voorkwamen maar eerlijk, ik ben geschrokken dat we er zo vaak in opduiken. Drie keer. Op het einde sluiten we vrede met elkaar. Als dat geen helderziendheid is”, lacht Carl Demeestere. Ook zijn collega Sonny kan er wel mee lachen. “Wel leuk dat we daar in staan. Natuurlijk wordt die neuzenoorlog er nog eens bijgehaald, maar daar raken we vrees ik nooit meer vanaf. Ik krijg hier nog elke dag toeristen van over heel de wereld aan mijn kraam die hebben gehoord over ‘the war of the noses’. Dus iets voor de rest van onze dagen.”

Ook Bayram Özdemir en zijn fruitkraam van de Vrijdagmarkt komen in de strip voor. “Ik heb nooit Suske & Wiske gelezen maar hier ben ik toch trots op. Ik ga er één kopen voor elk van mijn zes kleinkinderen. De oudste is acht jaar. Binnenkort kan hij mij dit album misschien al voorlezen”, lacht Bayram.

Het album komt in twee versies uit. “Er is een Gentse versie, waarvan 5.000 exemplaren gemaakt worden. Op de achterkant staat daarop het pas onthulde stadsgezicht van Gent dat op het Lam Gods staat. Die wordt verkocht op de typisch Gentse verkoopplaatsen”, legt schepen van Cultuur Sami Souguir uit. “In de rest van het land ligt een gewone versie op de planken.”

‘De Verloren Van Eyck’ is nummer 351 in de rij van Suske & Wiske-strips. Het ligt vanaf vandaag in de winkels.