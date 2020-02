Van Eyck achterna in restaurant Naturell: waterzooi, lamsvlees en van het dessert maak je zelf een eetbaar kunstwerk



Sabine Van Damme

07 februari 2020

15u34 0 Gent Het Van Eyck-jaar zet steeds meer in beweging. Heel wat handelaars springen op de kar, maar er zijn ook zaken die de handen in elkaar slaan. Utopia Events, chef Lieven Lootens en het Design Museum bijvoorbeeld, met ‘Van Eyck Expierences’. Lootens bedacht zelfs een volledig Van Eyck-menu voor in Naturell. En het dessert, dat creëer je zelf.

Utopia Events organiseert een snelle Van Eyck-experience. Ze verzamelen de deelnemers aan parking Zuid (“want daar mogen ook oude diesels nog komen”) en stappen in een bootje richting centrum. Ze bezoeken de digitale, muzikale interpretatie van het Lam Gods van Matt Collishaw in de Sint-Niklaaskerk. Van daar gaat het naar het Design Museum voor een bezoek aan KleurEyck. Nadien steekt de groep de Jan Breydelstraat over om te eten in Naturell, bij Lieven Lootens. Die creëerde een Van Eyck-menu onder de naam Taste Van Eyck. (Lees verder onder de foto)

Dat Van Eyck-menu kan je ook gewoon bestellen als je bij Naturell gaat eten. Na enkele originele amuses krijg je een variant op waterzooi. “Een gerecht gelinkt aan het kleurenpalet van het schilderij Lam Gods met waterkers, spinazie, snoekbaars, zalmforel en prei met venkelzaad”, zegt de chef. Het hoofdgerecht bestaat uit lamsvlees, bereid op 3 verschillende manieren: het traditionele lamskroontje met bonen, gelakt lamsvlees met aardappelen en traag gegaard lamsvlees met saus op basis van chocolade uit Nicaragua. “Lamsvlees blijft altijd een risico”, zegt Lootens. “Niet iedereen lust dat. Maar op drie verschillende wijzen vindt iedereen wel iets lekker, denk ik.”

Klanten mogen hun eigen Van Eyck-kunstwerkje maken. Alle kunst is vergankelijk en hier geldt dat nog meer dan elders. Als het kunstwerk af is, kan je het gewoon opeten Chef Lieven Lootens

Blikvanger van het hele gerecht is het dessert. Of juister, van het dessert kan je zélf de blikvanger maken. Want je krijgt een bord met wit ijs, met daarnaast kleurrijke zalfjes met vruchtensmaken. Daarbij hoort ook een mooie doos, gevuld met lekkere ingrediënten, gaande van framboos tot duindoorn. En bij die doos komt een penseel. “Bedoeling is dat de klanten hier zelf mee aan de slag gaan. Ze mogen hun eigen Van Eyck-kunstwerkje maken. Alle kunst is vergankelijk en hier geldt dat nog meer dan elders. Als het kunstwerk af is, kan je het gewoon opeten.”

Het Taste Van Eyck-menu staat vanaf volgende week op de kaart bij Naturell in de Jan Breydelstraat (09/279 07 08), en kost 50 euro per persoon. De hele Van Eyck-experience van Utopia Events start op 7 april en loopt tot eind oktober. Boeken kan nu al, bij info@viparrangementen.com of op 0477/04 05 06.