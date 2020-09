Van een unieke locatie gesproken: appartement te huur in het Van Eyckzwembad Jill Dhondt

18 september 2020

12u02 0 Gent Locatie, locatie, locatie, daar draait het toch om in vastgoed? En welke locatie is unieker dan een oud zwembad in het centrum van Gent? In de vroegere inkomhal van het Van Eyckzwembad staat momenteel een duplexappartement te huur. Handig als je ’s avonds laat nog wat baantjes wil trekken.

Op het Julius de Vigneplein staat momenteel een bijzonder appartement te huur. Niet de indeling of de inrichting is opvallend, wel de ligging en de vroegere bestemming. Het appartement zit in de vroegere inkomhal van het Van Eyckzwembad. Dat voorgebouw doet vandaag geen dienst meer als inkomhal, die is tegenwoordig aan de andere kant. De inkomhal werd jaren geleden al gescheiden van het zwembadcomplex dat, zoals zwemliefhebbers weten, nog steeds openstaat voor het publiek. ‘Ik woon in het Van Eyckzwembad’ blijft echter wel een goede ijsbreker op feestjes. Het appartement met drie slaapkamers is onmiddellijk vrij en je betaalt er 950 euro per maand voor.