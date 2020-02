Van Durme broers vertellen over hun fysieke en mentale reis over de oceaan Jill Dhondt

09 februari 2020

16u13 0 Gent Damien en Bernard Van Durme staken in december en januari de Atlantische Oceaan over met enkel een roeiboot. Veertig dagen lang werden ze zowel lichamelijk als mentaal op de proef gesteld. Een paar weken later zijn ze nog steeds aan het herstellen. “De eerste vier dagen kon ik niet op mijn eigen benen staan.”

“We hadden met het roeien onze limiet bereikt”, vertelt Damien. “Daarom waren we op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. De oversteek maken van La Gomera naar Antigua, de Talisker Whisky Atlantic Challenge, leek ons een goed idee.” De Gentse broers legden haast 5.000 kilometer af, en finishten als tweede binnen hun categorie. “We zijn er geraakt. Het was een ongelooflijke ervaring die ons fysiek maar vooral mentaal heeft uitgedaagd.”

Fysieke uitdaging

De broers hebben er exact 39 dagen over gedaan om van de ene naar de andere kant te geraken. De neerslag op hun lichaam is onvoorstelbaar. “We zijn nog steeds aan het herstellen”, zegt Damien. “Op het einde van de rit was ik 25 kilo afgevallen, en mijn broer 17 kilo. Dat is niet zo gek, als je weet dat we rond de 6.000 tot 8.000 calorieën per dag verbruikten op de oceaan. Dat is twee tot drie keer meer dan normaal. De helft van onze conversaties ging dan ook over eten.”

De eerste dagen waren de broers erg zeeziek, toen ze aankwamen moesten ze terug wennen aan het droge. “We moesten van zeebenen terug naar landbenen, ons lichaam moest zich terug helemaal aanpassen”, geeft Bernard aan. “Ik was voorzichtiger dan Damien op de boot, omdat ik steeds van het roeigedeelte naar het slaapgedeelte kroop op handen en voeten. Dat had een harder effect aan de finish, alsof je tien pinten op had. Het heeft me vier dagen gekost om alleen, zonder enige hulp, te stappen. Damien was daar wat sneller in, omdat hij vaker had recht gestaan in de roeiboot.”

Storm, zout water en zon waren de grootste vijanden van Damien en Bernard. “Het gedeelte waar we roeiden had geen overkapping”, zegt Bernard. Als er storm was, was er storm. Als er harde zon was, was er harde zon. We kregen zoveel blaren en eelt, geraakten verbrand, dat het eerste wat we deden na een roeishift onszelf verzorgen was, om daarna deftig te eten, en te rusten. Op zee sta je oog in oog met de natuurelementen, je kan niets anders dan je daaraan overgeven.”

Mentale uitdaging

De fysieke ontbering waar de Van Durme broers mee geconfronteerd werden, hadden een nog zwaardere mentale weerslag. “Het zwaarste was ‘s nachts alleen roeien”, vertelt Bernard. “Als er geen maan was zag je niets, je kreeg dan constant golven in je gezicht. Als het rustig weer was, was het prachtig. We hebben oneindig veel zonsopgangen en zonsondergangen meegemaakt, naast dolfijnen gevaren, regenbogen van begin tot einde gezien. 39 dagen lang kregen we geen enkele prikkel van buitenaf, er was niets anders dan water rondom ons.”

Op het einde van de rit was ik 25 kilo afgevallen, en mijn broer 17 kilo Damien Van Durme

“Als het goed ging gaven we elkaar complimentjes”, vult Damien aan. “Als het minder goed gingen schreven we dat op papier, aan de hand van emojis. Waren we boos dan tekenden we een boos gezichtje, waren we gefrustreerd dan lieten we een triest gezichtje achter. Elk moment kon ons geluk omkeren, daarom hing veel af van onze gemoedstoestand. Wat je erin steekt, haal je eruit. Als we positief bleven, dan bleven we in een opbouwende sfeer functioneren. Zodra je negatief begint te denken, kom je in een neerwaartse spiraal terecht. Als er een storm aankomt kan je angstig worden, of je kan je voorbereiden op de storm en die ondergaan.”

Thuiskomen was even hard aanpassen als onderweg zijn. “Je gaat van een euforisch gevoel, een gevoel van oneindige vrijheid, naar een leven waar je terug keuzes moet maken”, geeft Damien mee. “De dag dat we toekwamen gingen we ’s avonds op restaurant. Toen mijn vriendin vroeg me vroeg welk topje ze moest aandoen, wist ik niet wat zeggen. Veertig dagen lang hadden we geen beslissingen moeten maken, het was even slikken om dat plots terug te moeten doen.”

Plastiek soep

Naast schoonheid zijn de roeiers ook veel afval tegengekomen op hun tocht. “Elke dag hebben we rond de twee of drie objecten zien drijven in het water”, aldus Damien. “Dat was enkel overdag, dus eigenlijk moeten we dat aantal maal twee doen. We zagen de meest absurde voorwerpen, van voetballen tot schoenen en plastiek zakken. Je moet weten dat wij niet verder konden kijken dan vijftig meter rondom ons, je kan je alleen maar inbeelden hoeveel afval er op de hele oceaan drijft. Dat heeft onze perceptie enorm veranderd, sindsdien denken we beter na voor we iets kopen.”

Teamwork makes the dream work

“We zijn bijzonder trots op wat we gedaan hebben”, glundert Bernard. “Niet alleen op onszelf, maar ook op ons team. We zijn met twee over de meet gegaan, maar we hebben steun gekregen van een hele equipe. Daarom willen we iedereen bedanken die meegeholpen heeft om de uitdaging tot een goed einde te brengen. We dromen al van andere oceanen.”