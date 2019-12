Van der Valk gaat hotel naast Ghelamco afwerken en uitbaten Sabine Van Damme

18u51 20 Gent Het leegstaande hotel naast de Ghelamco Arena krijgt eindelijk een bestemming. De groep Van der Valk, dat ook al een hotel in Drongen heeft, gaat het casco gebouw afwerken en uitbaten. In juni 2021 moet het open zijn.

De nv Ring Hotel heeft op de grond naast Ghelamco een hotel gebouwd, in quasi dezelfde stijl als het stadion, met veel blauw glas dus. In april 2017 was de ruwbouw – water- en winddicht – klaar. Sindsdien gebeurde er niks meer. Nu is beslist dat de groep Van der Valk het gebouw zal overnemen en afwerken als sport- en/of zakenhotel. Er moeten minstens 200 hotelkamers in komen, en uiterlijk op 30 juni 2021 moet het gebouw open kunnen. Lukt dat niet – zonder gegronde reden – dan zal Vander Valck een boete moeten betalen van 2,83 euro per dag (dat is de Gentse toeristentaks per overnachting) maal het aantal kamers, gerekend op 50 procent bezetting, dus minstens maal 100.

De stad Gent verkoopt de grond waarop het hotel staat echter niet, het wordt in erfpacht gegeven. Dat was al zo bij de nv Ring Hotel, en die erfpacht wordt nu overgedragen aan en aangepast voor Van der Valk. Ze zal lopen tot oktober 2087. Dat er eindelijk een uitbater is gevonden voor het hotel is goed nieuws.

Toch stelt de N-VA zich ook vragen bij de overeenkomst tussen de stad en de hotelgroep. “De vergoeding die de hotelgroep moet betalen voor het gebruik van de grond, is belachelijk laag”, stelt Anneleen Van Bossuyt. “De stad vraagt 0,0036 euro per vierkante meter, per maand. Dat is nog 36 keer lager dan wat gevraagd wordt voor de grond waarop de Ghelamco Arena staat. Is dat niet in strijd met de Europese regels rond staatssteun? Dat is toch geen marktconforme prijs? Bovendien werd de erfpachtovereenkomst aangepast. Voorheen stond er dat verbouwen en bijbouwen enkel kon met expliciete toestemming van de stad. Die passage is nu weg. Het is toch vreemd dat de stad de controle uit handen geeft?”

Volgens schepen van facility management Annelies Storms (sp.a) komt het neer op 370 euro per jaar. “Dat is niet veel. We hebben geprobeerd om dat contract aan te passen maar de hotelgroep hield het been stijf en wij hadden geen hefboom om het bestaande contract van dertig jaar geleden aan te passen. We hebben zelfs twee keer geweigerd.”