Van “de deur was op slot” tot “ik heb dyslexie”: bijzitters die niet kwamen opdagen hebben gekste excuses Cedric Matthys

07 november 2019

15u40 1 Gent Niet komen opdagen als voor- of bijzitter bij verkiezingen kan grote gevolgen hebben. Dat ondervonden dertig mensen donderdagvoormiddag aan den lijve. De meesten kwamen aandraven met een flauw excuus. Van “ik heb dyslexie” tot “de deur was op slot”.

Wie donderdagvoormiddag in de Gentse rechtbank van eerste aanleg stond, ontdekte opnieuw hoe creatief een mens kan zijn. Dertig voor- en bijzitters stonden er terecht voor “een inbreuk tegen de kieswet”. Ze riskeren een boete van 600 euro omdat ze op 26 mei 2019 hun kat stuurden naar het kiesbureau.

Factuur niet gevonden

De beklaagden kregen eerder dit jaar een minnelijke schikking van 250 euro in de bus, maar die betaalden ze niet of laattijdig. Al hadden sommigen ook daar een uitvlucht voor: “Ik heb de factuur niet gevonden tussen mijn post”, liet een 41-jarige man verstaan. Toch kon de rechter dat moeilijk geloven: “U heeft de minnelijke schikking betaald van zodra je te weten kwam dat je voor de rechtbank moest verschijnen. Dat vind ik toch erg vreemd. Krijgt u dan zoveel post misschien?”

Onbewoond eiland

Tussen de mensen die “het stemlokaal niet vonden” of “voor een gesloten deur” stonden, zaten ook enkele met straffere excuses. Een vrouw had dyslexie en kon daarom de brief niet lezen. Een man van 42 jaar uit Oostakker stelde dan weer de democratie in vraag: “Wat is de bedoeling van de democratie als ik verplicht word om bijzitter te zijn?”

Een 41-jarige Gentenaar gaf tot slot grif toe “niet altijd even punctueel te zijn”. “Ik leef buiten de maatschappij”, zei hij. “Ik vul mijn dagen al mediterend en ben vooral met mijn kristallen bezig.” Werken deed de man niet: “Er lopen te veel mensen met negatieve energie rond”. Al had de rechter daar geen oren naar. “In dat geval gaat u misschien beter op een onbewoond eiland wonen”, klonk het kordaat.

Op 21 en 28 november verschijnt een nieuwe reeks voor- en bijzitters in de rechtbank. Benieuwd wat we dan weer meemaken.