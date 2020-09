Van Boerentoren naar Boekentoren: geen Boekenbeurs in Antwerpen, wél een boekenfestival in Gent Sabine Van Damme

23 september 2020

12u58 0 Gent Geen boekenbeurs in Antwerpen? Dan staat Gent meteen klaar met een – veel leuker – alternatief. Onder de naam ‘9000Boeken’ organiseert de uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts een boekenfestival in de 13 lokale boekenhandels, 3 cultuurhuizen en meer dan 40 auteurs. “Gent is tenslotte een stad waar lezen leeft”, klinkt het.

9000 boeken vindt al heel binnenkort plaats, in het weekend van 3 en 4 oktober. “We zullen een boekenfestival houden op 13 locaties in de stad”, zegt Pieter Vanderhaeghen, marketing manager van Borgerhoff & Lamberigts. “Door alles te spreiden over verschillende ruimtes en te werken met inschrijvingen, zorgen we ervoor dat alles coronaproof kan verlopen. Het festival is, voor alle duidelijkheid, wel gratis.”

Alle grote Gentse boekhandels doen mee, en waren ook meteen enthousiast. Het gaat van Bookz&Booze over het Paard van Troje tot de 3 Standaard Boekhandels en De Slegte, Limerick, Walry, en Fnac. Ook drie cultuurhuizen doen mee. De Krook, uiteraard, maar ook SMAK en Minard. “Er zijn lezingen, signeersessies en workshops”, zegt Vanderhaeghen. “Alles dus wat ook de Boekenbeurs in Antwerpen deed, maar nu niet in een grote expohal. Wij gaan voor de gezelligheid van de lokale handelaars. Het programma is ook heel gevarieerd. We hebben schrijvers, tekenaars, maar ook mensen die het maatschappelijk debat aanzwengelen zoals Ignaas Devisch, of mensen die zich focussen op gezondheid, zoals dokter Servaas Bingé. Ten Slotte zijn er ook publiekstrekkers, zoals Sandra Bekkari Lectrr, Stefaan Degand en de #likeme-sterren.”

“Dat is nu eenmaal de Gentse mentaliteit”, zegt schepen Sofie Bracke. “Nie neute, nie pleuje. Geen Boekenbeurs in Antwerpen? Dan zorgt Gent wel voor een alternatief. Als stad hebben we dan ook niet geaarzeld om dit te ondersteunen. We hebben hier dan ook heel wat boekenwinkels met een specifiek DNA. Het grote aanbod vind je op internet wel, maar voor iets specifiek, met een bijpassend advies, moet je in gent zijn.” Ook schepen Sami Souguir is enthousiast. “Uiteraard stellen we huizen als de Minard, het SMAK en de Krook open voor zo’n initiatief. We zorgen ervoor dat er nooit teveel volk binnen gaat, waardoor het veilig en gezellig blijft. De reden van de afgelasting in Antwerpen, is de reden dat het hier in Gent net wél kan.”

“Het zou inderdaad té jammer zijn mocht er niks te doen zijn rond boeken dit jaar”, vindt Steven Borgerhoff. “Dit is geen één op één alternatief voor de Antwerpse Boekenbeurs, dat was ook niet de bedoeling. We hebben gewoon gezorgd voor een mooie vormgeving, en een concept waarbij je niet moet aanschuiven voor een handtekening.”

Het volledige programma staat op www.9000boeken.be, waar je ook kan registreren.