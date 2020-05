Van alle Belgen hebben Oost-Vlamingen in april het meeste gewerkt Lieke D'hondt

22 mei 2020

17u25 0 Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen doet het relatief goed wat de tewerkstelling in coronatijden betreft. De provincie heeft met 64,88 procent in april de hoogste activiteitsgraad van alle Belgische provincies. Dat percentage geeft aan hoeveel dagen er effectief is gewerkt.

SD-Worx bestudeert maand na maand hoe de tewerkstelling in ons land evolueert tijdens de coronacrisis. Uit de cijfers van de maand april blijkt nu dat Oost-Vlaanderen het ten opzichte van andere provincies relatief goed doet. In Oost-Vlaanderen is de activiteitsgraad gezakt naar 64,88 procent, Limburg en Luxemburg vallen respectievelijk terug op 52,10 en 51,11 procent. Wat de oorzaak is van de grote verschillen tussen de provincies is nog niet duidelijk. “Het is nog te vroeg om daarover conclusies te trekken”, zegt directeur van het Kenniscentrum SD Worx Bart Pollentier. “Misschien wordt er in Oost-Vlaanderen meer aan telewerk gedaan en zijn zo meer mensen aan het werk kunnen blijven. Dat willen we zeker nog nagaan.”

Over het algemeen zijn er wel grote verschillen tussen de tewerkstelling van bedienden en arbeiders in de coronacrisis. Sinds februari is het percentage gewerkte dagen voor bedienden gedaald van 85 procent naar 66 procent in april. Bij arbeiders is er een terugval van 81 naar 49 procent.