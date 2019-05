Van afpersing tot zedenfeiten: kindercriminelen tussen 9 en 14 jaar oud teisteren Gent en blijven vrij rondlopen Parket voert lik-op-stukbeleid maar daders glippen door mazen van het net Sabine Van Damme

24 mei 2019

19u00 72 Gent In Gent is een bende kindercriminelen actief. Het gaat om jongeren tussen de 9 (!) en de 16 jaar, die gekend zijn voor zware feiten. De politie pakt hen geregeld op, en het parket voert een lik-op-stuk-beleid. Maar de realiteit blijft dat jongeren onder de 14 jaar niet naar een gesloten instelling mogen worden gestuurd, en dus blijven rondlopen. “Onaanvaardbaar", vindt burgemeester Mathias De Clercq, die het toezicht nog laat verscherpen.

In Gent is een bende ontspoorde kinderen op pad, die het ene na de andere misdrijf pleegt. Het gaat om zware feiten, gaande van diefstallen en overvallen tot afpersing en zelfs zedenfeiten. Onder meer in het Keizerpark langs de Brusselsesteenweg werden al vrouwen van hun fiets getrokken, van hun handtas beroofd en aangerand. Door kinderen, dus. Het aantal feiten dat ze plegen in Gent steeg sinds eind 2018 opvallend.

“Het gaat inderdaad om een bende van een tiental kinderen, tussen 9 en 14 jaar oud”, klinkt het bij het parket. “Het zijn er dus niet veel, maar ze veroorzaken wel heel veel overlast. Ze worden consequent opgepakt, maar de wet laat het niet toe om kinderen jonger dan 14 naar een gesloten instelling te sturen. Voor kinderen ouder dan 14 is daar dikwijls geen plaats.”

De jeugdrechter stuurt de 12 tot 14-jarigen naar een internaat, maar daar gaan ze gewoon lopen of – erger nog – worden ze weggehaald door hun familie Parket

En dus blijven de kleine criminelen gewoon rondlopen, maar het parket is dat beu en voert nu een lik-op-stuk-beleid. “Voor de 14- tot 16- jarigen wordt dagelijks en soms meermaals per dag naar de instellingen gebeld, en zodra er plaats is, worden ze toch nog gestuurd, ook al moeten we hen aanvankelijk laten lopen. Bij de 12 tot 14-jarigen stelt de jeugdrechter soms een ‘problematische opvoedingssituatie vast, waardoor ze naar een internaat worden gestuurd. Maar daar gaan ze gewoon lopen, of – erger nog – ze worden er weggehaald door hun familie. Zelfs de -12 jarigen worden direct voor de jeugdrechter voorgeleid, maar meer dan een berisping of toezicht kan hen wettelijk gezien niet worden opgelegd.”

Drie tot vijf families

En dus blijven de kindercriminelen vrij rondlopen. Het gaat om kinderen van 3 tot 5 Roma-families, en ze zijn gekend. Alle mogelijke trajecten zijn al met hen doorlopen, tevergeefs. “Ontoelaatbaar", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld), die het toezicht nog laat opdrijven. “Maar we moeten ons behelpen met wat wettelijk is toegelaten. Er is een kerngroep met politie, parket, jeugdwerkers, straathoekwerkers en schoolspotters die zich specifiek op deze kinderen richt. We spelen zo kort mogelijk op de bal, maar het is geen gemakkelijke situatie.”

Het is overigens niet voor het eerst dat Gent krijgt af te rekenen met jonge misdadigers, maar zo jong waren ze nooit eerder. Er was een tijdlang een bende jongeren actief in het Groenevalleipark, waar ze ook mensen overvielen. Ook toen ging het over Roma.