Valse vuilniszakken onder de toog en onder de prijs verkocht: Parket voert onderzoek naar vervalsing Wouter Spillebeen

11 juni 2019

16u45 4 Gent Het parket onderzoekt nagemaakte vuilniszakken die momenteel in omloop zijn in Gent. Omdat het verschil met de echte vuilniszakken moeilijk uit te maken is, hebben ophalers van Ivago de opdracht gekregen om alle zakken mee te nemen. Hoe groot de omvang van de fraude is, is nog niet duidelijk.

Er zijn concrete aanwijzingen dat er opnieuw valse gele vuilniszakken van de Gentse afvalintercommunale Ivago gemaakt, verhandeld en gebruikt worden. In 2012 moesten drie Gentenaars zich al voor de rechter verantwoorden omdat ze valse huisvuilzakken verkochten. In 2015 rolde de politie een bende op in Mechelen die zakken vervalste en in 2017 kregen Vilvoorde, Machelen en Zemst met valse zakken te kampen.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de aanmaak, handel en verkoop van valse vuilniszakken, maar kan verder nog geen details kwijt. “In het belang van het onderzoek kan op heden niets meer worden meegedeeld”, aldus het parket. Op de valse vuilniszakken betaalt de koper geen retributie en dus loopt de stad Gent mogelijk heel wat geld mis.

Verschil bijna onmerkbaar

Ook Ivago is voorlopig karig met commentaar in het belang van het onderzoek. “We hebben momenteel geen notie van de hoeveelheid valse zakken die in omloop is”, reageert woordvoerder van Ivago Koen Van Caimere. “Daar zijn geen duidelijke aanwijzingen van.” De zakken zouden goed nagemaakt zijn. “Het verschil tussen de valse en de echte zakken is moeilijk uit te maken. Welke verschillen er precies zijn, maakt deel uit van het onderzoek. De ophalers hebben de opdracht gekregen om alles mee te nemen en dus niet elke zak op echtheid te controleren.”

“De gewone burger zal het verschil niet merken”, zegt Walter Willekens van afvalzakkenproducent Power Pack. Hij kreeg al regelmatig met vervalsingen te maken en krijgt dan ook regelmatig de politie over de vloer om mogelijke vervalsingen te onderzoeken. “Dan gaan we er met de loep over. We bekijken het lettertype, de bedrukking, de perforaties, echt alles. Dan vinden we wel een verschil. Maar wie de zakken ziet staan op straat, zal er zeker de valse niet uit kunnen pikken.”

Kopen is strafbaar

Volgens Willekens worden de valse zakken gemaakt in fabrieken in Oost-Europa en Turkije. “Meestal zijn dat al producenten van vuilniszakken en kunnen ze relatief makkelijk kopieën maken. Het hangt er alleen van af hoe goed de fabrieken uitgerust zijn”, duidt hij. “Wie ergens een rol vuilniszakken koopt onder de toog en onder de prijs, die weet waarschijnlijk zelf ook wel dat het een vervalsing is.” Bewust vervalsingen kopen is ook strafbaar.

Betaal je voor een rol van tien dus minder dan 4,40 euro voor zakken van 15 liter, 8,80 euro voor zakken van 30 liter of 17,50 euro voor zakken van 60 liter, dan koop je beter elders je vuilniszakken.