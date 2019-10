Valse sollicitaties moeten discriminatie op arbeidsmarkt blootleggen, UNIZO reageert boos: “Middelen hiervoor kunnen beter gebruikt worden om werkgevers te ondersteunen”

Erik De Troyer

02 oktober 2019

16u46 2 Gent De stad Gent wil met valse sollicitaties achterhalen in welke mate op de Gentse arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd. “Het is in de eerste plaats de bedoeling om te meten, we willen zeker geen bedrijven stigmatiseren”, zegt schepen van gelijke kansen Astrid De Bruycker (sp.a). De Unie voor zelfstandig ondernemen (UNIZO) is boos. “De middelen die hiervoor gebruikt worden, kunnen beter dienen om werkgevers te steunen”, klinkt het.

UNIZO zegt opgelucht te zijn dat de valse sollicitaties niet werden opgenomen in het Vlaams regeerakkoord. Maar de organisatie waarschuwt wel dat de stad Gent nog steeds plannen heeft om bedrijven te testen op discriminatie.

“In het verleden hebben we al goede resultaten geboekt met dergelijke onderzoeken op de woningmarkt”, legt schepen Astrid De Bruycker uit. “We bekijken nu hoe we dit ook op de arbeidsmarkt kunnen. Concreet zullen sollicitatiebrieven verstuurd worden voor gelijkaardige profielen. Dan kunnen we zien of bedrijven discrimineren op basis van afkomst, geslacht, leeftijd of handicap. We krijgen zeker signalen dat er discriminatie is op de arbeidsmarkt. Uit een eerder onderzoek blijkt dat mensen met een handicap 38 procent minder kans hebben om op een gesprek uitgenodigd te worden. Personen wiens naam verraadt van vreemde afkomst te zijn, hebben 30 procent minder kans.”

“Meten is weten. Dat is het belangrijkste van dit opzet. We zullen dit met een onderzoeksorganisatie uitwerken. Het is zeker niet de bedoeling om bedrijven te gaan stigmatiseren. Daar is niemand bij gebaat, net als bij discriminatie”, aldus De Bruycker.

Weinig vertrouwen in plannen

UNIZO heeft weinig vertrouwen in de plannen van de stad. “Het is absoluut nefast om te focussen op het opsporen en bestraffen van discriminatie bij werkgevers door valse sollicitatiebrieven te versturen. Heel wat rapporten tonen aan dat de redenen voor de lage tewerkstellingsgraad bij mensen met een migratie-achtergrond heel divers zijn. Denk maar aan ongelijke onderwijsprestaties, hoge drempels op de arbeidsmarkt en een ander genderrolpatroon. Als er effectief in sommige gevallen sprake is van discriminatie dan is de werkgever zich daar niet altijd van bewust. De werkgevers hebben alle mensen die gemotiveerd zijn nodig om de vele openstaande vacatures in te vullen”, zegt Jos Vermeiren van UNIZO Oost-Vlaanderen.

Zo’n praktijktesten zijn duur. Dat geld kan beter gebruikt worden om ondernemers of werkzoekenden te ondersteunen

“Niets wijst erop dat in Gent de situatie zo problematisch is, dat de constructieve aanpak die nu gebruikt wordt, doorbroken moet worden. Zo zijn er geen cijfers voorhanden die aangeven dat het aantal gevallen van discriminatie alarmerend hoog zou zijn. Bovendien zijn praktijktesten duur. Dat geld kan beter gebruikt worden om ondernemers te ondersteunen bij een divers aanwervingsbeleid of om werkzoekenden te ondersteunen bij het verbeteren van hun competenties”, klinkt het.

De eerdere praktijktesten op de woonmarkt leverden uiteindelijk drie dossiers op bij gelijkekansencentrum Unia, Geen enkele zaak kwam voor de rechtbank. Wanneer de stad precies zal beginnen met die ‘praktijktesten’ is nog niet beslist.