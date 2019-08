Valse bommelding kwam van psychiatrische patiënt Wouter Spillebeen

09 augustus 2019

17u03 0 Gent De man die verantwoordelijk is voor de valse bommelding van donderdagavond bij een advocatenkantoor in de Monterreystraat in Gent is geïdentificeerd. Hij verblijft in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent.

Donderdagavond rond 20.45 uur kreeg het advocatenkantoor Verstringhe, Descheper en Heimans meerdere onrustwekkende telefoontjes. De dochter van een van de advocaten was op dat moment met een vriendin in het gebouw aan het studeren en nam de telefoon twee keer op. “Telkens zei de melder dat er een bom zou afgaan binnen een half uur”, legt ze uit. “De telefoon bleef daarna nog rinkelen, maar we zijn naar buiten gelopen en hebben zo snel mogelijk de politie verwittigd.”

De straat werd snel geëvacueerd en het half uur verstreek zonder explosie. Bij een sweeping met speurhonden werd er geen springtuig aangetroffen in het gebouw of in nabije wagens. Het onderzoek ter plaatse werd afgerond om 22.40 uur, maar de zoektocht naar de melder ging verder.

Uiteindelijk werd een verdachte geïdentificeerd. “Het gaat om een persoon die in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent verblijft”, duidt het parket Oost-Vlaanderen. “De man werd verhoord en bekende de feiten. Hij werd tot beschikking gesteld van de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) en blijft opgesloten in het FPC.”