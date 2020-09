Valentine Coussens: “Tevreden over mijn seizoen” Dominique Lampo

15 september 2020

19u27 0 Gent Valentine Coussens is een van de groeibriljantjes van Tennis Vlaanderen. Op het BK sneuvelde ze pas in de halve finale tegen Katarina Kujovic. Toch kijkt de speelsters van het Kids Development Team in Wilrijk met tevredenheid terug op haar seizoen.

“De voorbije jaren ben ik onder de hoede van Laurence Courtois en Joost Van Outryve gerijpt en ik hoop de komende jaren verder te groeien. Op de Topsportschool zit ik nu onder de vleugels van Serge Carpentier en India Maggen en ook met hen had ik meteen een klik. Met een kwartfinale in Eupen en een halve finale in Leuven had ik me al getoond in het Belgian Junior Circuit en ik was blij dat ik bij de top acht was en in Wommelgem mee mocht strijden voor de Belgische titel. Ik was nog een jaar jonger dan de meeste spelers daar en wist dat de favorietenrol voor andere spelers was weggelegd. De halve finale halen was mooi en achteraf bezien zat er misschien wel meer in. Tijdens de corona ben ik hard blijven werken aan mijn conditie en daar pluk ik toch wat de vruchten van.”

Sterke kwartfinale

Op het BK liet Coussens zien dat ze heel wat in haar mars heeft. Een finaleplaats leek net iets te hoog gegrepen. “Ik begon heel goed aan het toernooi en tegen Lea Malazdra speelde ik mijn beste wedstrijd ooit. Het vertrouwen was groot en alles lukte. Ik kwam eigenlijk nooit in de problemen en won met 6-1, 6-3. Op zaterdag was Katarina Kujovic mijn tegenstandster. Op papier was ik niet kansloos, maar ik raakte in deze wedstrijd echt niet in het juiste ritme en ik moest buigen voor Katarina. Op haar overwinning viel niks af te dingen, maar in een goede dag had ik haar zeker het leven zuur kunnen maken.”

Veel troeven

Coussens is pas twaalf en mag volgend jaar opnieuw aantreden bij de U13. Duidelijk is dat zij veel troeven heeft. De komende maanden hoopt zij ook op buitenlandse bodem te laten zien wat zij in haar mars heeft. “Ik probeer de komende maanden zo goed mogelijk mijn schoolwerk te combineren met het tennis. Het wordt hard werken aan mijn mindere punten, maar als ik mijn trainers mag geloven heb ik wel wat troeven. Ik ben technisch behoorlijk sterk, best snel en ook mijn linkshandigheid is een voordeel. Later op het jaar zal ik ook enkele toernooien in het Europese circuit mogen spelen en daar zie ik wel naar uit. Ik vind het leuker om tegen meisjes te spelen die ik totaal niet ken.”