Vakbondsactie bij Coca-Cola in Zwijnaarde, site al sinds vanmorgen geblokkeerd Sabine Van Damme

18 december 2019

11u58 0 Gent Bij Coca-Cola in Zwijnaarde wordt al de hele voormiddag actie gevoerd. Vakbonden blokkeerden al sinds 5 uur vanmorgen de toegang tot de site. Dat doen ze overigens ook in Antwerpen, Hasselt, Heppignies en Chaudfontaine.

De vakbonden zijn niet akkoord met de geplande herstructurering in het bedrijf. Ze hekelen de ‘negatieve houding van de directie’ en het uitblijven van garanties. In januari beslist Coca-Cola om twee van de vijf distributievestigingen in ons land te sluiten. Het gaat om Hasselt en Heppignies, maar de andere vestigingen zijn solidair met hun getroffen collega’s. Volgens de bonden is het al de 27ste reorganisatie binnen Coca-Cola België, wat maakt dat werknemers in voortdurende onzekerheid leven.De bonden eisen onder meer een goed sociaal plan voor werknemers die door de reorganisatie hun job zouden verliezen en werkzekerheid in de toekomst.