Vakbonden voeren actie voor Sint-Lucasziekenhuis: “En wat komt er na het applaus?” Cedric Matthys

18 juni 2020

16u56 7 Gent Voor de ingang van het Sint-Lucasziekenhuis in Gent voerden dondermiddag tientallen medewerkers actie. Ze vroegen om een betere verloning en meer personeel. “Het applaus heeft deugd gedaan, maar nu is het tijd voor actie”, klinkt het.

“Wat na het applaus?” Dat is de vraag die de ziekenhuisvakbonden donderdag overal in Vlaanderen opwierpen. Naast een betere verloning vragen ze om meer personeel. Ook in het Sint-Lucasziekenhuis in Gent zetten tientallen medewerkers een actie op poten. “De problemen die de afgelopen maanden aan de oppervlakte kwamen, sluimeren al jaren”, legt Marianne Gorré, vakbondsafgevaardigde voor het ACV, uit. “Het personeel moet beter betaald worden en we hebben meer mensen nodig. Het applaus heeft deugd gedaan, maar nu is het tijd voor actie.”

“De coronacrisis was een periode vol adrenaline. De medewerkers waren tot alles in staat. Ze sprongen bij op andere diensten en leerden nieuwe manieren van werken of klopten zonder problemen overuren. Elk personeelslid gaf het beste van zichzelf, maar nu komt de terugval. We hadden gehoopt dat de heropstart wat geleidelijker zou gaan. Toch is het opnieuw business as usual.”

(Lees verder onder de foto)

Papierwerk

Naast een betere verloning, vraagt het personeel ook om minder werkdruk. Logistieke taken, zoals het opnemen en rondbrengen van maaltijden, komen steeds meer bij het verplegend personeel terecht. Maar ook ‘s nachts komt het ziekenhuis volgens verpleegster Nancy Mareen (53) handen tekort. “Ik ben in 1987 afgestudeerd en heb sindsdien veel zien veranderen”, zegt ze. “De werkdruk is enkel toegenomen. Ik sta soms volledig alleen op een gang van 29 patiënten. Dat is sowieso al niet eenvoudig, maar dan is er ook nog eens alle administratie. Vaak moet ik de keuze maken tussen mijn computer of mijn patiënten. Als ik iedereen de zorg wil geven die ze verdienen, raak ik soms niet rond met al het papierwerk. We moeten afvinken wat we allemaal gedaan hebben. Alles wordt bijgehouden en in grafieken gegoten, maar menselijkheid kan je niet meten. Er zijn maar 60 minuten in één uur.”