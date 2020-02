Vakbond UGent plant staking op maandag 9 maart: “Meeste studentenrestaurants wellicht gesloten” Yannick De Spiegeleir

12 februari 2020

08u52 15 Gent Vakbond ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend voor maandag 9 maart om te protesteren tegen de slechte arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel en de lage lonen van het personeel in de studentenrestaurants.

“De werkdruk ligt torenhoog en toch wordt voor het uitvoeren van nieuwe taken, zoals het schoonmaken van de schoolborden, geen extra personeel ingezet. Zieke collega’s worden niet vervangen. En in vakantieperiodes worden schoonmakers op economische werkloosheid gezet en vervangen door goedkopere jobstudenten. Een misbruik van het systeem”, schetst vakbondsman Tim Joosen van ACOD in de Mediahuiskranten.

De vakbonden voeren al langer actie om alle UGent-personeelsleden een minimumloon van veertien euro per uur te geven. “We willen een stevig signaal geven”, klinkt het. Mogelijk blijven op maandag 9 maart een groot deel van de UGent-studentenrestaurants en cafetaria’s dicht. Tegelijk zal er actie worden gevoerd voor het rectoraat.