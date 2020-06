Vakantie in eigen stad? Ontdek fiets- en wandelroutes langs opmerkelijke Gentse bomen Wietske Vos

24 juni 2020

18u58 0 Gent Alle merkwaardige, zeldzame of monumentale bomen in Gent zijn vanaf nu verzameld in een boek: ‘Gentse bomen met een verhaal’. In het boek, een uitgave van de Stad Gent, staan ook drie fietsroutes en één stadswandeling langs de bomen.

Wie kent hem niet, de ‘knuffelboom’ op het Prudens Van Duyseplein, in de Gentse studentenbuurt? Momenteel is het vooral weer om te genieten van de schaduw van deze oude Gentse plataan, maar het boek ‘Gentse bomen met een verhaal’ wil met fiets- en wandelroutes vooral de aandacht vestigen op verborgen, groene plekken in de stad. De bomen in het boek spelen een rol in de volkscultuur of spreken tot de verbeelding door hun afmetingen en pracht.

Drie fietsroutes en een wandelroute

In het boek staan drie fietsroutes en één stadswandeling. De fietsroutes leiden fietsers naar de Vinderhoutse Bossen (24 km), de Gentbrugse Meersen (12 km) of het Parkbos (26,3 km). De stadswandeling (3,7 km) brengt wandelaars langs bekende en minder bekende groene plekken in de binnenstad. Alle routes vertrekken vanuit het museum De wereld van Kina: de Tuin (Berouw 55).

‘Gentse bomen met een verhaal’ is te koop in de webshop van uitgeverij Skribis, in de Stadswinkel en in de musea De wereld van Kina: de Tuin, De wereld van Kina: het Huis en de Sint-Pietersabdij. Het boek kost 20 euro.