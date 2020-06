Vader en zoon openen eethuis als eerbetoon aan overleden (groot)moeder: “Ze heeft veertig jaar op Ibiza gewoond, waar ze juwelen maakte” Jill Dhondt

16 juni 2020

17u59 16 Gent In de Jacobijnenstraat ligt een stukje Ibiza. Armando Grootaert (58) heeft er 25 jaar lang het Broodhuys opengehouden. Zijn zoon Matthew (22) stak al van kleins af een handje toe, en stapte recent mee in de zaak. Het Broodhuys kreeg een make-over en werd Jacqueline. De inspiratie voor het interieur en de keuken werd gehaald bij de moeder van Armando, die lang in Ibiza gewoond heeft. “Ze was een hippie, een vrouw met sterallures.”

Het Broodhuys draaide twintig jaar lang enkel om brood. Toen er alsmaar meer bakkers kwamen, verschoof het aanbod naar brunch en lunch. Enkele jaren later, nu Matthew mee aan boord kwam, was het moment daar voor een grote ommekeer. “We hebben het blad compleet omgedraaid”, zegt hij. “We kozen voor een andere naam, een verjongde kaart en een nieuwe look.”

Het eerste wat opvalt als je binnenwandelt: de grote bananenplant en citrusboom in een gevlochten mand. Rechts staan tafels met rieten stoelen voor een grijsgroene muur met rieten spiegels in de vorm van zonnen en ogen. Links een ronde en een langere tafel, een werkplek met uitzicht op het terras, en een rek met zuiderse hebbedingetjes. Verderop staat nog een betegelde toog voor een koer in Marokkaanse sfeer. Overal hangen rieten lampen en speelt loungemuziek. “Je moet hier het gevoel krijgen dat je op vakantie bent.”

Er is hier geen timmerman, geen elektricien of geen loodgieter binnen geweest. Alles hebben we zelf gedaan Matthew

De inspiratie haalde Matthew, die carte blanche kreeg voor de inrichting, bij zijn grootmoeder Jacqueline. Rechtover de toog hangen foto’s van haar op, ze had iets weg van de Franse actrice Mélanie Laurent. “Het was een vrouw met filmsterallures”, lacht Armando. “Ze had een platenwinkel in Knokke en heeft veertig jaar in Ibiza gewoond, waar ze juwelen maakte. Iedere vakantie gingen we naar daar met onze jongens. De inspiratie voor het interieur en de keuken komen van daar.” Op de menukaart staan onder meer een boterham met guacamole en tomaat, focaccia met zalm en mozzarella, en quiche met spinazie en geitenkaas.

Open na drie maanden

Armando en Matthew hebben een vakantieplek in het midden van het centrum op poten gezet. Elke verandering hebben ze samen doorgevoerd, zonder andere hulp. “Er is hier geen timmerman, geen elektricien of geen loodgieter binnen geweest”, klinkt het. “Alles hebben we zelf gedaan, en de toog met blauwe tegels is ons pronkstuk.”

Normaal zouden vader en zoon op 13 maart opengaan, maar daar stak de lockdown een stokje voor. Alles stond nochtans klaar, maar opstarten voor een dag zag het duo niet zitten. Drie maanden later is het dan toch zo ver, en kunnen Armando en Matthew eindelijk hun kleine paradijs met de rest van de wereld delen.

