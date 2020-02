Vader en zoon houden eeuwenoude traditie in stand Jill Dhondt

08 februari 2020

11u27 0 Gent De wilgen in de Keuzemeersen krijgen vandaag een grondige knipbeurt, daarvoor zorgen Leefbaar Baarle en Natuurpunt Gent voor. Wim Vancauwenberghe en zijn zoon Loïc zijn ook aanwezig om de eeuwenoude Vlaamse traditie in stand te houden. Hun werk is van groot belang om de unieke biotoop in stand te houden.

Terwijl Wim (49) de wilgen snoeit draagt zijn zoon Loïc (9), samen met de andere vrijwilligers, de afgesneden takken weg. “De knotwilgen hebben een enorme natuurwaarde”, legt Wim uit. “Door ze te knotten worden de wilgen zeer oud, daardoor ontstaan er vanzelf holtes in de bomen. Deze worden gebruikt door tal van vogels: steenuiltjes, holenduiven, gekraagde roodstaarten, maar ook door zoogdieren zoals steenmarters. De dieren gebruiken de holtes om te schuilen, te nestelen en te jongen.”

Daarbovenop is het knotten van de wilgen gunstig voor weidevogels zoals de kieviet. “Deze vogels moeten in een veilige, rustige omgeving kunnen broeden. Ze hebben een wijds zicht nodig, waardoor het gebied niet mag verbossen. Moesten er hoge boomtoppen komen zouden roofvogels hen kunnen bespieden vanuit de hoogte. Deze zomer hadden we nog een koppel en een mannetje kleinst waterhoenen, wat enorm veel volk aantrok. De kleine vogeltjes, niet groter dan een mus, maken een heel typisch geluid, bijna als een kikker. Deze zomer waren de Keuzemeersen de enigste plek in Vlaanderen waar ze neerstreken.”

Middeleeuwse wortels

Het gebruik om wilgen te knotten stamt uit de middeleeuwen. “De meersen waren toen laaggelegen gebieden langs de kanten van de rivier. Ze overstroomden geregeld, waardoor het drassige, natte gebieden waren. Om deze toch te kunnen benutten plantten de boeren wilgen, die hebben een grote zuigkracht. Om ervoor te zorgen dat er gras kon groeien, moest er genoeg zon aankunnen. Daarom werden de takken van de wilgen afgezaagd zodra ze te hoog werden. Op deze manier werden de Keuzemeersen de hooischuur van de hele regio. Hooi was in de middeleeuwen de benzine voor de paarden was, waardoor dit gebied toen de olievelden van vandaag waren. Het was hier het Midden-Oosten van de middeleeuwen.”

De vrijwilligers van Leefbaar Baarle en Natuurpunt Gent knotten elkaar jaar wilgen. Vrijwilligers zijn altijd welkom.