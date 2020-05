UZ start nu ook met consultaties op zaterdag om achterstand weg te werken Didier Verbaere

09 mei 2020

12u15 4 Gent Het UZ van Gent houdt ook op zaterdag gewone consultaties om de achterstand sinds de coronacrisis weg te werken. “We zitten stilaan op 75 procent van het normale aantal”, zegt Karlien Wouters van het UZ.

De normale consultaties in het UZ van Gent zijn sinds maandag weer opgestart. “We evolueren geleidelijk aan naar 75 procent van het normale aantal consultaties om op een veilige manier de patiënten te kunnen ontvangen en de medewerkers hun werk te laten doen. Patiënten mogen er zeker van zijn dat een afspraak in het UZ Gent zeer veilig verloopt. Er is absoluut geen reden om je afspraak te annuleren omwille van covid-19”, zegt UZ woordvoerder Karlien Wouters.

Om besmetting te vermijden, hebben we verschillende maatregelen genomen. Er is een spreiding in ruimte en tijd met meer tijd tussen de consultaties zodat er minder mensen in de wachtzaal en zitten en er telkens ontsmet kan worden. Daarom organiseren we ook avond- en zaterdagconsultaties. De dienst gynaecologie is de eerste dienst die vandaag start met zaterdagconsultatie. Daar komen de komende weken nog extra diensten bij”, zegt Karlien.

Patiënten wordt gevraagd een mondmasker te dragen en zoveel mogelijk afstand te houden. Er mag maximaal één begeleider meekomen en je mag maximaal één kwartier voor je afspraak de wachtzaal binnen. Aan het onthaal zijn plexischermen geplaatst en je vindt overal voldoende handgels. Wachtzalen zijn ook uitgebreid met tenten aan de ingang.